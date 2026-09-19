به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بهره‌برداری از ۴ دستگاه خودروی کتابخانه عمومی سیار، ساعت ۱۰ روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵، با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای هیأت امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و جمعی از مسئولان فرهنگی، در محوطه کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار خواهد شد.

این ۴ دستگاه خودروی کتابخانه عمومی سیار با هدف توسعه عدالت فرهنگی و گسترش دسترسی مردم به خدمات کتابخانه‌ای، در ۲۸ نقطه شهری و روستایی فاقد کتابخانه در استان‌های گیلان (شهر رودسر)، کرمان (شهر سیرجان)، هرمزگان (شهر بندرعباس) و همدان (شهر ملایر)، فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

گفتنی است، کتابخانه‌های سیار با حضور در مناطق فاقد کتابخانه، امکان دسترسی ساکنان شهرها و روستاها به منابع و خدمات کتابخانه‌ای را فراهم می‌کنند و یکی از ظرفیت‌های نهاد برای توسعه پوشش خدمات کتابخانه‌ای در مناطق مختلف کشور به شمار می‌روند. با بهره‌برداری از این ۴ کتابخانه سیار، تعداد کتابخانه‌های سیار کشور به ۸۲ کتابخانه سیار خواهد رسید.