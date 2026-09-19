  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

هاشمی: رضایتمندی مردم و تأمین معیشت لازمه تقویت وحدت در برابر دشمن است

هاشمی: رضایتمندی مردم و تأمین معیشت لازمه تقویت وحدت در برابر دشمن است

رودان - نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس گفت: رضایتمندی مردم از طریق تأمین نیازهای اساسی و معیشت و همچنین حفظ وحدت و همبستگی، دو موضوع مهم برای کشور در شرایط حساس کنونی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل فرمانداری رودان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ‌های اخیر، اظهار کرد: در آستانه مهرماه قرار داریم و باید یاد شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه دانش‌آموزان دختر و پسر دبستانی میناب که مظلومانه به شهادت رسیدند را گرامی بداریم.

وی افزود: از جامعه خبرنگاران تشکر و قدردانی می‌کنم که در جنگ اول، جنگ دوم و جنگ هرمز، هم از خود جنگ و هم از حضور مردم در میدان و حمایت‌های بی‌دریغ آنان پوشش خبری داشتند و باعث انعکاس درست مسائل و اقدامات خوب مردم شدند.

انعکاس خدمات دولت با تلاش خبرنگاران

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خدماتی که دولت انجام می‌دهد، اگر پوشش داده نشود، اعلام و بیان نشود و انعکاس پیدا نکند، بازخوردی در جامعه نخواهد داشت و خبرنگاران با انعکاس این اقدامات در سایت‌های خبری، صدا و سیما و جراید، نقش بسیار ارزشمندی ایفا می‌کنند.

هاشمی نخل ابراهیمی ضمن تشکر از فرماندار رودان برای برگزاری نشست با خبرنگاران، گفت: این سومین جلسه‌ای است که در خدمت مردم و مسئولان برگزار شده و جلسه بعدی نیز چهارمین جلسه خواهد بود. تصمیم گرفتیم دو جلسه را فاکتور بگیریم و با نفس کامل ابتدا در خدمت خبرنگاران باشیم، صحبت‌های آنها را بشنویم و از نزدیک در جریان گلایه‌ها و مسائل آنان قرار بگیریم.

وی بیان کرد: به دلیل اینکه سال گذشته موفق نشدیم جلسه‌ای با خبرنگاران تشکیل دهیم، به شما حق می‌دهیم و از شما عذرخواهی می‌کنیم. خبرنگاران زحمات خود را می‌کشند و لازم است یک نشست و گفت‌وگوی دوستانه با آنها داشته باشیم، هم از آنان تشکر کنیم و هم صحبت‌هایشان را بشنویم.

حمایت از خبرنگاران برای تأمین تجهیزات

نماینده مردم جاسک، میناب، سیریک، بشاگرد و رودان در مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی خبرنگاران، اظهار کرد: خبرنگاری شغل، علاقه‌مندی، هنر، ذوق و عشق است و اگر علاقه و عشق نباشد، با توجه به درآمد بسیار کم این شغل، ادامه آن دشوار خواهد بود.

هاشمی نخل ابراهیمی افزود: ان‌شاءالله خبرنگاران شغل‌های دیگری نیز داشته باشند که از آن محل کمک بگیرند، زیرا واقعاً شرایط خبرنگاری به این شکل است و درآمد آن بسیار کم است.

وی درباره حمایت از خبرنگاران گفت: در خصوص کمک‌هایی که می‌شود انجام داد، امکان استفاده از تسهیلات وجود دارد. یک وام قرض‌الحسنه ۵۰ میلیون تومانی و یک وام ۲۰۰ میلیون تومانی داریم که با یکی از بانک‌ها هماهنگی می‌کنیم و اگر دوستان مایل باشند، حداقل بخشی از امکانات و تجهیزات خود را از این طریق تأمین کنند.

خبرنگاری کاری معنوی و اثرگذار است

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس با قدردانی از خبرنگاران تصریح کرد: در این شرایط اقتصادی، وقت گذاشتن برای کاری که سودآوری کمی دارد، ارزشمند است. این کار، یک فعالیت معنوی است و خبرنگاران به دلیل علاقه و تأثیری که در جامعه دارند، وقت می‌گذارند.

هاشمی نخل ابراهیمی با اشاره به فعالیت خبرنگاران در مناطق مختلف گفت: از قدیم آقای سالاری را می‌شناسیم و می‌دانیم که کار خبری انجام می‌دهد. می‌دانیم که درآمد خبرنگاری کم است و صدا و سیما نیز پول آنچنانی پرداخت نمی‌کند، اما فعالیت اجتماعی مفید و تأثیرگذار خبرنگاران بسیار مهم است.

وی افزود: خبرنگاران با عشق و علاقه وقت می‌گذارند و از وقت خود و خانواده برای پوشش رویدادها استفاده می‌کنند. امروز الحمدلله در بخش‌های مختلف، هم رودخانه و هم شهر و مرکز، خبرنگار صدا و سیما وجود دارد و این موضوع خوب است.

نماینده مردم جاسک، میناب، سیریک، بشاگرد و رودان در مجلس خاطرنشان کرد: در گذشته چنین شرایطی در میناب وجود نداشت و برای مثال در بخش بندر، هشت نفر خبرنگار فعالیت می‌کردند. ان‌شاءالله با تلاش خبرنگاران، کمک دولت و حمایت مجلس بتوانیم در مسیر توسعه کشور گام برداریم.

رضایتمندی مردم و وحدت، دو ضرورت کشور

هاشمی نخل ابراهیمی در ادامه با تأکید بر ضرورت پیشرفت و آبادانی کشور گفت: بحث اساسی همه ما، پیشرفت و آبادانی کشور است و در شرایط حساس کنونی دو موضوع برای کشور بسیار مهم است؛ یکی رضایتمندی مردم که باید از طریق تأمین معیشت و نیازهای اساسی و اولیه آنان انجام شود و دیگری بحث وحدت، وفاق، همبستگی و اتحاد که برای مقابله با دشمن ضروری است.

وی اظهار کرد: در شرایط سختی قرار داریم و دشمنی داریم که با دو ابرقدرت دنیا مواجه است و بسیار جدی است و هیچ دشمنی را قبول نمی‌کند، مگر اینکه آن را نابود کند.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس افزود: ما به همت مردم، خبرنگاران، رزمندگان و همه کسانی که در میدان هستند و همچنین مردمی که سختی‌ها، تورم و گرانی را تحمل می‌کنند، ایستاده‌ایم و اگر وحدت در همه اقشار که اکنون الحمدلله وجود دارد، حفظ شود، شرایط برای کشور بهتر خواهد بود.

ضرورت تأمین نیازهای اولیه مردم

هاشمی نخل ابراهیمی ادامه داد: با اقداماتی که ان‌شاءالله نظامیان و سیاستمداران ما انجام می‌دهند، ایستاده‌ایم و مسیر را ادامه می‌دهیم، اما اگر خدای نکرده دشمن موفق شود شکاف ایجاد کند و اختلاف و درگیری در میان مردم به وجود آورد و جامعه به دلیل اختلافات ضعیف شود، شرایط دشوار خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر دولت نتواند معیشت مردم را تأمین کند، نتواند رضایتمندی ایجاد کند و نتواند خواسته‌های اولیه و به حق مردم و خدمات‌رسانی لازم را تأمین کند، دشمن به اهداف خود خواهد رسید.

نماینده مردم جاسک، میناب، سیریک، بشاگرد و رودان در مجلس در پایان گفت: برای همین، خط کاری همه ما، دولت، مجلس، نهادهای حکومتی و دلسوزان نظام و انقلاب، باید بر همین موضوع متمرکز باشد.

کد مطلب 6951574

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه