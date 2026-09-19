به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، وقتی نام اسانس به میان می‌آید، بسیاری از افراد ابتدا به عطرها و محصولات خوشبوکننده فکر می‌کنند؛ درحالی‌که دامنه کاربرد این ترکیبات بسیار گسترده‌تر است. صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، شوینده‌ها، داروسازی و حتی تولید برخی محصولات کشاورزی، برای ایجاد رایحه، طعم یا ویژگی‌های عملکردی مشخص از انواع اسانس استفاده می‌کنند. بااین‌حال، انتخاب اسانس مناسب تنها به خوشایند بودن رایحه محدود نمی‌شود و عواملی مانند نوع مصرف، غلظت، پایداری، حلالیت و استانداردهای کیفی نیز در آن نقش دارند.

اسانس‌ها چگونه وارد خطوط تولید شدند؟

افزایش تنوع محصولات و اهمیت تجربه حسی مصرف‌کنندگان باعث شده است که اسانس‌ها به یکی از مواد اولیه کاربردی در بسیاری از خطوط تولید تبدیل شوند. این ترکیبات در برخی محصولات برای ایجاد عطر و طعم، در گروهی دیگر برای پوشاندن بوی مواد اولیه و در مواردی نیز برای متمایز کردن محصول از نمونه‌های مشابه به کار می‌روند. به همین دلیل، کاربرد اسانس دیگر به عطرسازی محدود نیست و ردپای آن را می‌توان در تولید مواد غذایی، نوشیدنی‌ها، شوینده‌ها، محصولات آرایشی و بهداشتی و بعضی فرآورده‌های دارویی مشاهده کرد.

البته هر صنعت به اسانسی با ویژگی‌های متناسب با فرآیند تولید خود نیاز دارد. انتخاب محصول مناسب در این حوزه به عواملی مانند نوع کاربرد، خوراکی یا غیرخوراکی بودن، میزان غلظت، پایداری در برابر حرارت و سازگاری با سایر اجزای فرمولاسیون بستگی دارد. به همین دلیل، بررسی گزینه‌های موجود در بازار و توجه به مشخصات فنی، پیش از خرید اسانس اهمیت زیادی دارد. تولیدکنندگان نیز معمولا پیش از استفاده گسترده، عملکرد اسانس را در نمونه آزمایشی محصول بررسی می‌کنند تا از حفظ رایحه یا طعم موردنظر در شرایط واقعی تولید اطمینان حاصل کنند.

صنایع غذایی؛ طعم و عطر در کنار یکدیگر

یکی از شناخته‌شده‌ترین موارد مصرف اسانس به صنعت غذا و نوشیدنی مربوط می‌شود. تولیدکنندگان کیک، بیسکویت، شکلات، بستنی، دسر، نوشیدنی و فرآورده‌های لبنی از اسانس‌های مجاز خوراکی برای ایجاد یا تقویت طعم و عطر استفاده می‌کنند. وانیل، کره، میوه‌ها، قهوه و برخی رایحه‌های گیاهی از گزینه‌های متداول این صنعت هستند.

مقدار مصرف در این حوزه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا استفاده بیش‌ازحد می‌تواند طعم محصول را مصنوعی و نامتعادل کند، درحالی‌که مقدار بسیار کم نیز نتیجه مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد. نوع پایه محصول، میزان چربی، اسیدیته و حرارتی که در فرایند تولید اعمال می‌شود، بر انتخاب و دوز مصرف اثر می‌گذارد.

نقش اسانس در محصولات آرایشی و بهداشتی

شامپو، صابون، کرم، لوسیون، ژل شست‌وشو و دئودورانت تنها بخشی از محصولاتی هستند که رایحه در تجربه مصرف آن‌ها نقش دارد. تولیدکننده در این بخش باید اسانسی را انتخاب کند که با فرمول محصول سازگار باشد و در طول زمان دچار تغییر بو یا رنگ نشود.

رعایت محدودیت‌های مصرف و انجام آزمون‌های پایداری و حساسیت نیز ضروری است. طبیعی بودن یک رایحه به‌تنهایی تضمین‌کننده بی‌خطر بودن آن برای پوست نیست؛ همان‌گونه که تمام اسانس‌های سنتزی را نمی‌توان نامناسب دانست. کیفیت مواد اولیه، دوز مصرف و انطباق با استانداردهای محصول نهایی، معیارهای دقیق‌تری برای ارزیابی هستند.

اسانس در شوینده‌ها

در مایع ظرف‌شویی، پاک‌کننده سطوح، پودر لباس‌شویی و نرم‌کننده، رایحه بخشی از هویت محصول محسوب می‌شود. اسانس مناسب باید در محیط فرمولاسیون پایدار بماند و پس از تماس با آب نیز تا اندازه قابل‌قبولی احساس شود. رایحه‌هایی مانند لیمو، گل‌ها، کاج و نسیم دریایی در این بازار متداول‌اند، اما انتخاب نهایی به نوع محصول و سلیقه مخاطبان هدف بستگی دارد.

برخلاف تصور عمومی، رایحه قوی‌تر همیشه به معنای کیفیت بیشتر نیست. بوی بسیار تند ممکن است برای مصرف‌کننده آزاردهنده باشد یا تصور وجود مواد شیمیایی بیش‌ازحد را ایجاد کند؛ بنابراین تعادل رایحه اهمیت زیادی دارد.

اسانس در داروسازی و محصولات گیاهی

برخی اسانس‌ها به دلیل ترکیبات فعال خود در فرآورده‌های دارویی، بهداشتی و گیاهی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بااین‌حال، استفاده درمانی از اسانس با کاربرد آن برای ایجاد بو یا طعم تفاوت دارد و باید بر اساس فرمولاسیون تأییدشده، مقدار مصرف مشخص و نظارت متخصص انجام شود. مصرف خودسرانه یا خوراکی کردن هر نوع اسانس می‌تواند با خطر مسمومیت، حساسیت یا تداخل دارویی همراه باشد.

جمع‌بندی

اسانس‌ها مواد اولیه‌ای اثرگذار در صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی، شوینده و دارویی هستند، اما نتیجه مطلوب زمانی حاصل می‌شود که انتخاب آن‌ها بر پایه کاربرد واقعی و ویژگی‌های فنی انجام گیرد. بررسی مجوز مصرف، غلظت، پایداری، شرایط نگهداری و سازگاری با فرمول محصول، احتمال بروز خطا در تولید را کاهش می‌دهد. در نهایت، انجام آزمون در مقیاس محدود پیش از تولید انبوه، مطمئن‌ترین راه برای ارزیابی عملکرد اسانس در محصول نهایی است.

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