دریای مازندران طوفانی می شود؛ شنا و تفریحات دریایی ممنوع

حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح نارنجی، اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، دریای خزر از روز دوشنبه ۲۹ تیر تا بعدازظهر سه‌شنبه ۳۰ تیر مواج و طوفانی خواهد بود و ارتفاع امواج در برخی مناطق به حدود سه متر می‌رسد.

وی با تأکید بر اینکه شنا در این شرایط مخاطرات جدی به همراه دارد، افزود: از شهروندان و مسافران درخواست می‌شود تا پایان مدت هشدار از شنا در دریا و هرگونه فعالیت تفریحی دریایی از جمله استفاده از قایق‌های تفریحی و جت‌اسکی خودداری کنند.

محمدی با توصیه به خانواده‌ها برای مراقبت بیشتر از کودکان، تصریح کرد: والدین از نزدیک شدن فرزندان خود به حریم دریا جلوگیری کنند، زیرا شرایط دریا در این مدت بسیار خطرناک است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران همچنین از صیادان خواست تا پایان زمان هشدار از ورود به دریا خودداری کرده و نسبت به جمع‌آوری تورها، قفس‌ها و سایر تجهیزات صیادی اقدام کنند.

وی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی ساکنان و گردشگران مناطق ساحلی، گفت: وسایل سبک و سازه‌های موقت از حریم ساحل جمع‌آوری شود و همگان هشدارها و توصیه‌های ناجیان غریق و مسئولان محلی را جدی بگیرند.

محمدی تأکید کرد: همکاری شهروندان در رعایت هشدارهای صادرشده، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و حفظ جان هم‌وطنان خواهد داشت.