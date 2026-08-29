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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

فتاحی: بیش از ۴۰۰ قلم داروی دامپزشکی در مرکزی تولید می‌شود

فتاحی: بیش از ۴۰۰ قلم داروی دامپزشکی در مرکزی تولید می‌شود

اراک- مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی از تولید بیش از ۴۰۰ قلم داروی دامپزشکی خبر داد و گفت: مرکزی در زمره چهار استان برتر کشور در این حوزه قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فتاحی پیش ازظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: در یک سال گذشته، با اجرای برنامه‌های پایش، واکسیناسیون، قرنطینه و ممیزی، بیماری‌های دامی کنترل و سطح بهداشتی واحدهای تحت پوشش ۷۰ درصد ارتقا یافت.

وی افزود: با اقدامات پیشگیرانه و واکسیناسیون، بیماری‌های آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان، تب برفکی و آنکارا در استان مرکزی کنترل و از گسترش آنها جلوگیری شد.

فتاحی تصریح کرد: برای کنترل مناطق پرخطر، کاهش تراکم جوجه‌ریزی، پایش مستمر، شناسایی سریع کانون‌ها و اجرای اقدامات قرنطینه‌ای و آموزشی انجام شد.

وی ادامه داد: کشتارگاه صنعتی داوودآباد پس از تکمیل زیرساخت‌ها آماده بهره‌برداری شد و کشتارگاه طیور تعطیل‌شده نیز پس از رفع نواقص بهداشتی به چرخه تولید بازگشت.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی تاکید کرد: استان مرکزی با تولید بیش از ۴۰۰ قلم دارویی، در جمع ۳ تا ۴ استان برتر کشور قرار دارد و ۷ واحد تولیدی نیز کد صادراتی IR دریافت کرده‌اند.

وی افزود: شناسایی دام‌های مبتلا به سل و بروسلوز، کنترل بیماری‌های مشترک از جمله تب کریمه کنگو و توسعه اقدامات بهداشتی از دیگر برنامه‌های دامپزشکی بوده است.

فتاحی بیان کرد: کشتارگاه با توسعه فرآیندهای اتوماتیک، ظرفیت خود را به حدود یک‌هزار رأس افزایش داده و نگهداری حداقل ۲۴ ساعته لاشه‌ها در سردخانه نیز اجرا می‌شود.

وی گفت: ۷ کشتارگاه صنعتی طیور در استان فعال است که ۷۱ درصد آنها به خط ۲ تخلیه اتوماتیک مجهز شده‌اند و حذف چیلرهای آبی و خنک‌سازی با هوا در دستور کار است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی تصریح کرد: در استان ۷ کارگاه بسته‌بندی تخم‌مرغ فعال است که ۱۰۰ درصد آنها به خطوط اتوماتیک کندلینگ، سورتینگ و بسته‌بندی مجهزند و ظرفیت تأمین کامل نیاز استان و عرضه به کشور را دارند.

وی افزود: توسعه فرهنگ مصرف محصولات بسته‌بندی‌شده در حوزه مرغ، گوشت و تخم‌مرغ، نقش مهمی در ارتقای سلامت و بهداشت مواد غذایی دارد.

کد مطلب 6931027

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