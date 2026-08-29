به گزارش خبرنگار مهر، محمد فتاحی پیش ازظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: در یک سال گذشته، با اجرای برنامههای پایش، واکسیناسیون، قرنطینه و ممیزی، بیماریهای دامی کنترل و سطح بهداشتی واحدهای تحت پوشش ۷۰ درصد ارتقا یافت.
وی افزود: با اقدامات پیشگیرانه و واکسیناسیون، بیماریهای آنفلوانزای فوقحاد پرندگان، تب برفکی و آنکارا در استان مرکزی کنترل و از گسترش آنها جلوگیری شد.
فتاحی تصریح کرد: برای کنترل مناطق پرخطر، کاهش تراکم جوجهریزی، پایش مستمر، شناسایی سریع کانونها و اجرای اقدامات قرنطینهای و آموزشی انجام شد.
وی ادامه داد: کشتارگاه صنعتی داوودآباد پس از تکمیل زیرساختها آماده بهرهبرداری شد و کشتارگاه طیور تعطیلشده نیز پس از رفع نواقص بهداشتی به چرخه تولید بازگشت.
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی تاکید کرد: استان مرکزی با تولید بیش از ۴۰۰ قلم دارویی، در جمع ۳ تا ۴ استان برتر کشور قرار دارد و ۷ واحد تولیدی نیز کد صادراتی IR دریافت کردهاند.
وی افزود: شناسایی دامهای مبتلا به سل و بروسلوز، کنترل بیماریهای مشترک از جمله تب کریمه کنگو و توسعه اقدامات بهداشتی از دیگر برنامههای دامپزشکی بوده است.
فتاحی بیان کرد: کشتارگاه با توسعه فرآیندهای اتوماتیک، ظرفیت خود را به حدود یکهزار رأس افزایش داده و نگهداری حداقل ۲۴ ساعته لاشهها در سردخانه نیز اجرا میشود.
وی گفت: ۷ کشتارگاه صنعتی طیور در استان فعال است که ۷۱ درصد آنها به خط ۲ تخلیه اتوماتیک مجهز شدهاند و حذف چیلرهای آبی و خنکسازی با هوا در دستور کار است.
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی تصریح کرد: در استان ۷ کارگاه بستهبندی تخممرغ فعال است که ۱۰۰ درصد آنها به خطوط اتوماتیک کندلینگ، سورتینگ و بستهبندی مجهزند و ظرفیت تأمین کامل نیاز استان و عرضه به کشور را دارند.
وی افزود: توسعه فرهنگ مصرف محصولات بستهبندیشده در حوزه مرغ، گوشت و تخممرغ، نقش مهمی در ارتقای سلامت و بهداشت مواد غذایی دارد.
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