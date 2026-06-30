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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۹

اثناعشری: بیش از ۶ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در استان مرکزی انجام شد

اثناعشری: بیش از ۶ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در استان مرکزی انجام شد

اراک-رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور اداره کل دامپزشکی استان مرکزی گفت: سال جاری بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای پرورش طیور این استان انجام شد.

حسن اثناعشری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳ هزار و ۸۹ مورد بازدید و مراقبت فعال از مراکز صنعتی طیور، روستاها، زیستگاه‌ها و کشتارگاه‌های استان مرکزی با هدف پایش دقیق بیماری‌ها انجام شده است.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، آبزیان و زنبور عسل اداره کل دامپزشکی استان مرکزی افزود: از ابتدای امسال ، تعداد ۶ میلیون و ۸۲۳ هزار و ۱۹۳ قطعه جوجه‌ریزی در سطح واحدهای پرورش طیور این استان انجام شده است.

وی تأکید کرد: تمامی این فرآیندها با نظارت مستمر کارشناسان دامپزشکی استان انجام می‌گیرد تا سلامت محصولات تولیدی تضمین شود.

اثناعشری با اشاره به عملکرد این اداره در حوزه ایمن‌سازی طیور، گفت: بیش از یک میلیون و ۹۵۴ هزار قطعه طیور در استان مرکزی طی سال جاری علیه بیماری آنفلوآنزای فوق‌ حاد پرندگان ایمن‌سازی شده‌اند باید اذعان کرد این اقدامات پیشگیرانه نقش حیاتی در کنترل بیماری‌های ویروسی و حفظ امنیت زیستی در واحدهای پرورش ایفا می‌کند.

رئیس اداره بهداشت طیور استان مرکزی با ارائه جزئیات اقدامات آزمایشگاهی، تعداد نمونه‌برداری‌های انجام شده را ۶ هزار و ۱۱۱ مورد عنوان کرد و تصریح کرد: این میزان نمونه‌برداری شامل نمونه‌های سرمی، بافتی و سواپ بوده است که جهت بررسی وضعیت سلامت پرندگان انجام شده است.

وی بیان کرد: به منظور پایش و بررسی دقیق بیماری آنفلوآنزای فوق‌ حاد پرندگان، تعداد ۵۲۱ مورد آزمایش‌های سرولوژیک و مولکولی نیز در سال جاری انجام شده است که نشان‌دهنده دقت بالای تیم‌های نظارتی در رصد وضعیت اپیدمیولوژیک استان مرکزی است.

کد مطلب 6875635

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