ضرورت بازتعریف نقش پزشک در نظام سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در متن پیام محمد اسماعیل قیداری، به مناسبت روز پزشک، آمده است: پزشکی در جهان امروز، صرفا حرفه‌ای برای درمان بیماری نیست؛ عرصه‌ای است که در آن دانش، مسئولیت اجتماعی، اخلاق حرفه‌ای و اعتماد مردم به یکدیگر پیوند می‌خورند. پزشک، در مواجهه با پیچیده‌ترین مسائل سلامت، باید هم‌زمان بر دانش روز تکیه کند، در تصمیم‌گیری مسئولانه عمل کند و شان و کرامت انسان را در مرکز توجه قرار دهد.

روز پزشک، فرصتی است برای بازخوانی جایگاه این حرفه و قدردانی از نسلی از پزشکان که در کنار مراقبت از بیماران، مرزهای دانش پزشکی را توسعه می‌دهند، به تربیت نسل آینده می‌پردازند و در شکل‌دهی به مسیر آینده نظام سلامت کشور نقش دارند.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به پشتوانه بیش از ۶ دهه فعالیت در عرصه آموزش، پژوهش و ارایه خدمات سلامت، یکی از مهم‌ترین کانون‌های تربیت پزشک و تولید دانش پزشکی در کشور است. پزشکان این دانشگاه، از کلاس درس و آزمایشگاه تا پیچیده‌ترین بخش‌های بیمارستانی و مراکز ارایه خدمات سلامت، در سه ماموریت به‌هم‌پیوسته آموزش، پژوهش و خدمت، مسئولیتی فراتر از درمان یک بیمار بر عهده دارند؛ آنان بخشی از آینده پزشکی ایران را می‌سازند.

امروز بیش از هر زمان دیگری، پزشکی کشور نیازمند نگاه علمی، تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد، توسعه فناوری‌های نوین، تقویت پژوهش‌های مسئله‌محور و بازتعریف نقش پزشک متناسب با تحولات نظام سلامت است. در این مسیر، حفظ سرمایه انسانی پزشکی و فراهم کردن محیطی شایسته برای فعالیت حرفه‌ای، علمی و آموزشی پزشکان، ضرورتی انکارناپذیر است؛ چرا که کیفیت نظام سلامت، پیش از هر چیز به کیفیت و انگیزه نیروی انسانی آن وابسته است.

اینجانب روز پزشک را به همه پزشکان فرهیخته کشور، به‌ویژه استادان، اعضای هیئت علمی، پزشکان شاغل در مراکز درمانی و بهداشتی و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تبریک می‌گویم و از تلاش‌های علمی، حرفه‌ای و مسئولانه آنان در مسیر ارتقای سلامت مردم قدردانی می‌کنم.

امیدوارم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با تکیه بر سرمایه علمی و انسانی خود و با حفظ پیوند میان دانش، اخلاق و مسئولیت اجتماعی، همچنان در خط مقدم پیشرفت پزشکی کشور و پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه نقش‌آفرین باشد.