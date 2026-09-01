به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجتالاسلام حسین طهماسبی در نشست با دادستان مرکز استان با تأکید بر نقش رسانه در مدیریت افکار عمومی، اظهار داشت: اقدامات و فعالیتهای کارگروه باید متناسب با ملاحظات امنیتی و محرمانگی، از پیوست رسانهای برخوردار باشد.
وی افزود: فعالیت رسانهای نباید به زمان پس از انجام اقدامات محدود شود، بلکه باید در سه مرحله پیش از اقدام، حین اقدام و پس از اقدام برنامهریزی و اجرا شود تا افکار عمومی در جریان ابعاد و اهداف اقدامات قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر ضرورت تبیین شفاف عملکرد دستگاههای مسئول، گفت: عملکرد دستگاههای متولی باید بهصورت مستند و متناسب با ملاحظات موجود برای افکار عمومی تبیین شود و از ظرفیت رسانه برای افزایش آگاهی عمومی و تقویت مطالبهگری صحیح استفاده شود.
حجتالاسلام طهماسبی همچنین بر ضرورت تشکیل یک تیم رسانهای تخصصی برای کارگروه افق تأکید کرد و افزود: این تیم باید با شناخت دقیق مسائل و مخاطبان، نسبت به تولید محتوای هدفمند، اقناعی، تبیینی و پیشگیرانه اقدام کند.
وی تصریح کرد: مدیریت فضای رسانهای نباید صرفاً با رویکرد دفاعی و واکنشی دنبال شود، بلکه لازم است دستگاههای مسئول با تولید محتوای مناسب و حضور فعال در فضای رسانهای، زمینه تبیین واقعیتها، پاسخ به ابهامات و اقناع افکار عمومی را فراهم کنند.
رئیس کل دادگستری استان یزد استفاده از ظرفیت قرارگاههای مجازی و رسانهای و ابزارهای انتشار محتوا را ضروری دانست و گفت: این ظرفیتها باید برای تبیین اقدامات، مقابله با روایتهای نادرست و تقویت ارتباط مؤثر با افکار عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
حجتالاسلام طهماسبی همچنین بر ایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی از اقدامات، آسیبها، گزارشها و مستندات تأکید کرد و افزود: دسترسی منظم به اطلاعات و مستندات، زمینه تصمیمگیری دقیقتر و تولید محتوای رسانهای سریع و مستند را فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: برای موضوعات مهم و اولویتدار نیز باید بستههای رسانهای مستقل و سریع تهیه و متناسب با ملاحظات موجود در اختیار رسانهها و مبادی ذیربط قرار گیرد تا اطلاعرسانی درباره اقدامات، هدفمند، هماهنگ و مبتنی بر مستندات انجام شود.
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