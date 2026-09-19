موزه ماریونت با حضور ۸۰۰ عروسک افتتاح شد؛ روایت تاریخ به زبان هنر

به گزارش خبرنگار مهر، آئین گشایش موزه ماریونت بعد از ظهر امروز ۲۸ شهریور در تالار فردوسی برگزار شد. این موزه به مجموعه عروسکهای آثار بهروز غریبپور اختصاص دارد که در قالب اپراهای عروسکی مختلف از جمله «عاشورا»، «حافظ»، «مولوی» و ... به صحنه رفته است.
از حاضران در این رویداد میتوان به مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ، لیلا خسروی سرپرست ادارهکل موزهها، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی، محمد الهیاری مدیرعامل بنیاد فرهنگی رودکی، بهروز غریبپور، امیرعباس ستایشگر مشاور ارشد و معاون آفرینشهای فرهنگی هنری بنیاد رودکی، رضا مردانی معاون هماهنگی تالارها و مراکز بنیاد رودکی، پوپک عظیمپور دبیر بیستویکمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، رضا صابری، شورا کریمی، بهزاد عبدی، قاسم رحمتی، مجید قناد، سیدعباس عظیمی و ... اشاره کرد.
بهروز غریبپور در ابتدا در لابی تالار فردوسی ضمن خوشامدگویی به حضار با اشاره به تکمیل بخشهایی از موزه عروسکها گفت: با مذاکراتی که با مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی و دیگر دوستان انجام شد، این امکان فراهم شده است که بخش عمدهای از عروسکهای این مجموعه در معرض دید عموم قرار بگیرد. امروز در حقیقت ثبت این موزه را جشن میگیریم و امیدواریم پس از ثبت، دانشجویان و دانشآموزان و بهخصوص گروههایی که در آستانه انتخاب مسیر و شغل آینده خود هستند، بتوانند از این موزه بازدید کنند.
وی موزه را دارای کارکردهای آموزشی متعدد دانست و تصریح کرد: بسیاری از موزهها را که میبینیم، مانند موزه ایران باستان یا موزه ملی ایران، بیشتر ما را با گذشته و پیشینه تاریخیمان آشنا میکنند اما این موزه علاوه بر این جنبه، میتواند ما را با ساخت و ساز عروسک و یک تجربه هنری و اجرایی آشنا کند که پیش از انقلاب سابقهای در این ابعاد نداشت.
وی ادامه داد: ما در سالهای فعالیت این مجموعه و طی ۲۳ سال گذشته، دهها نفر را آموزش دادهایم و هنرمندان بسیاری روی صحنه اینجا فعالیت کردهاند. افتخار ما این است که توانستهایم به گنجینه ادبی شاعران و بزرگان فرهنگ ایران، از فردوسی و عطار گرفته تا حافظ، مولانا، سعدی و دیگر بزرگان، بپردازیم و نسلی را با فرهنگ و هنر دیرین ایران آشنا کنیم؛ آن هم نه صرفاً در حد شعار، بلکه از طریق یک تجربه هنری و اجرایی.
این هنرمند مطرح عروسکی با اشاره به تعداد آثار موجود در موزه گفت: امروز نزدیک به ۸۰۰ عروسک در موزه به نمایش گذاشته شده است، اما همچنان با کمبود فضا مواجه هستیم. صدها عروسک دیگر نیز داریم که امیدواریم با توسعه فضا بتوانیم آنها را به نمایش بگذاریم.
غریبپور در پایان با قدردانی از مدیران و کارکنان بنیاد فرهنگی هنری رودکی و گروههای فنی که در تکمیل این مجموعه همکاری کردهاند، اظهار کرد: اگر همکاری همه مدیران بنیاد فرهنگی هنری رودکی و همکاران عزیز فنی نبود، این مجموعه به این مرحله نمیرسید. آنچه امروز شاهد آن هستیم، نتیجه استقامت، صبوری و عشق کسانی است که طی سالهای گذشته برای این مجموعه تلاش کردهاند. قرار نیست همه سنگها را صاف و هموار کنند تا کاری انجام شود. در شرایط سخت نیز میتوان کار کرد و اتفاقاً در دل دشواریهاست که بزرگی و استقامت انسانها آشکار میشود. امیدوارم با ادامه این همکاریها، موزه روزبهروز کاملتر شود و بتوانیم حاصل زحمات دهها هنرمندی را که طی این سالها فعالیت کردهاند، به شکل شایستهای در معرض دید عموم قرار دهیم.
لیلا خسروی سرپرست ادارهکل موزهها پس از غریبپور بیان کرد: جای خوشحالی دارد که یک موزه به موزههای دیگر اضافه شد. موزه ماریونت موزهای است که در پیوند با ادبیات شکل گرفته و این مورد جزو میراث ناملموس ما محسوب میشود. این فضا میتواند یک پاتوق هنری برای هنرمندان باشد. آرزوی پویایی و ماندگاری این موزه را دارم.
در ادامه خسروی به نیابت از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حکم موزه ماریونت را به محمدمهدی الهیاری تقدیم کرد.
سپس مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن خوشامدگویی به حضار عنوان کرد: واقعا یکی از اتفاقات مهم امروزه در حوزه فرهنگ و هنر ثبت و شکلگیری این موزه است. چیزی که از حدود ۱۰-۱۱ سال گذشته کار آن آغاز شد. در سفرهایی که به خارج از ایران داشتم، از موزههای عروسکی مهمی که وجود دارد بازدید کردم، در آنجا هنگامی که سراغ ایران را میگیرند، نام بهروز غریبپور به میان میآید و احساس هویت و غرور را در انسان برمیانگیزد.
وی در ادامه یادداشتی از پیش آماده شده درباره اهمیت شکلگیری این موزه برای حضار خواند.
سپس بخشی از اپرای عروسکی «عشق» به نویسندگی و کارگردانی بهروز غریبپور در تالار فردوسی اجرا شد و در پایان بازدیدی از موزه ماریونت صورت گرفت.
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