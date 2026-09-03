به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان عصر پنجشنبه در یازدهمین نشست هیئت نمایندگی اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر اظهار کرد: مدیریت بهینه اراضی ملی و صیانت از انفال، از اولویت‌های این اداره‌کل است و برای حفظ حقوق دولت و پیشبرد پروژه‌های عمرانی، هیچ‌گونه اهمالی پذیرفتنی نیست.

وی با اشاره به بررسی ۲۰ پرونده واگذاری اراضی تصرفی در تنگک و دیلم افزود: این پرونده‌ها با حضور کارشناسان حوزه‌های حقوقی و واگذاری به‌صورت دقیق بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری شد.

کشوریان ادامه داد: رویکرد اداره‌کل راه و شهرسازی در مواجهه با تصرفات، ضمن استیفای حقوق دولت، تعیین‌تکلیف وضعیت اراضی و فراهم کردن زمینه برای توسعه زیرساخت‌های شهری است.

وی همچنین از بررسی و تصمیم‌گیری درباره هشت پرونده مربوط به الحاق مساحت مورد تقاضای ساکنان پلاک‌های دارای کاربری مسکونی خبر داد.

تأمین زمین برای خانواده‌های مشمول جوانی جمعیت

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر موضوع جوانی جمعیت را یکی از اولویت‌های راهبردی این مجموعه دانست و تصریح کرد: تأمین زمین برای خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت در شهرهای چغادک و امام‌حسن در صدر برنامه‌های اجرایی قرار دارد.

کشوریان گفت: تمامی ظرفیت معاونت املاک و حقوقی اداره‌کل برای اجرای هرچه سریع‌تر تعهدات مربوط به قانون جوانی جمعیت به کار گرفته شده است.

وی با اشاره به بررسی ۱۰ پرونده متفرقه حقوقی در این نشست عنوان کرد: برگزاری مستمر جلسات تخصصی هیئت نمایندگی با هدف کاهش اطاله دادرسی و رفع موانع اداری پیش روی مردم و پروژه‌های عمرانی انجام می‌شود.

کشوریان افزود: نگاه ما به پرونده‌های حقوقی، گره‌گشا است تا ضمن رعایت دقیق قوانین، روند اجرای پروژه‌های زیربنایی استان با سرعت بیشتری ادامه یابد.

وی در پایان بر تداوم جلسات تخصصی و پیگیری جدی مصوبات تا حصول نتیجه نهایی تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی میان معاونت‌های املاک و حقوقی و واحدهای اجرایی، نقش مهمی در خدمت‌رسانی مطلوب به مردم استان بوشهر دارد.