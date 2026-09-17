جوزف عون: تداوم تجاوز اسرائیل مانع اجرای توافق چارچوب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس‌جمهور لبنان تأکید کرد که ادامه حملات رژیم اشغالگر اسرائیل مانع اجرای کامل توافق چارچوب است.

بر اساس این گزارش، جوزف عون که بدون در نظر گرفتن منافع لبنان و نادیده گرفتن هشدارهای مقاومت بر ادامه مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی اصرار دارد،‌ افزود: لبنان شاهد حملات اسرائیل است که نقض حقوق بین‌الملل انسانی به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: تکمیل اجرای توافق چارچوب در سایه ادامه حملات اسرائیل امکان‌پذیر نیست.

رئیس جمهور لبنان همچنین از نشست پاریس که قرار است درباره تحولات این کشور برگزار شود، خواست برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی به منظور حمایت از ارتش لبنان و جدول زمانی مشخص برای برگزاری آن نقشه راهی ارائه دهد.