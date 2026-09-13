به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نعمت‌الهی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بهشهر ظهر یکشنبه در حاشیه آیین «مهر تحصیلی» در بقعه امامزاده سیدعلی (ع) خلیل‌شهر اظهار کرد: حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و کمک به تأمین ملزومات تحصیلی آنان از برنامه‌های اوقاف در آستانه سال تحصیلی است.

وی افزود: در همین راستا، امسال نیز با برنامه‌ریزی صورت گرفته، طرح «مهر تحصیلی» در شهرستان بهشهر اجرا می‌شود و بسته‌های شامل کیف و نوشت‌افزار در اختیار دانش‌آموزان کم‌برخوردار قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بهشهر با بیان اینکه منابع این طرح از محل نیات واقفان و مشارکت خیران تأمین شده است، گفت: این اقدام در راستای اجرای نیات واقفان در حوزه آموزش و حمایت از دانش‌آموزان انجام می‌شود.

نعمت‌الهی ادامه داد: ۲۰۰ بسته مهر تحصیلی در خلیل‌شهر با استفاده از ظرفیت موقوفات میرزا مهدی خان اشرفی و حاج عباسعلی یوسفی دماوندی و همچنین مشارکت مرکز نیکوکاری بقیه‌الله خلیل‌شهر تهیه و میان دانش‌آموزان توزیع شد.

وی ارزش هر بسته تحصیلی را حدود ۲۰ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: این بسته‌ها شامل کیف، دفتر، مداد، مدادرنگی و دیگر اقلام ضروری مورد نیاز دانش‌آموزان برای آغاز سال تحصیلی است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بهشهر با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت موقوفات برای پاسخگویی به نیازهای روز جامعه، خاطرنشان کرد: هدایت نیات واقفان به سمت مسائل مهمی همچون آموزش و حمایت از دانش‌آموزان می‌تواند نقش مؤثری در کاهش دغدغه خانواده‌های کم‌برخوردار داشته باشد.

نعمت‌الهی تصریح کرد: توسعه موقوفات با رویکرد آموزشی و حمایت از برنامه‌های مرتبط با تحصیل دانش‌آموزان، زمینه‌ساز ارتقای سطح سواد و کمک به پیشرفت فرهنگی و اجتماعی جامعه خواهد بود.