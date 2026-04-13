غرس ۲۳۴ نهال در مشهد؛ یادبود شهدای میناب در پویش ملی «سرو ایران»

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد احمدزاده ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم پویش ملی درختکاری سرو ایران در مزرعه موقوفه گوهرشاد، بر پیوند عمیق میان ارزشهای معنوی، حفظ محیط زیست و فرهنگ شهادت تأکید کرد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: امروز در ایام اربعین شهادت امام شهیدمان سیدعلی خامنه ای، دانشآموزان دبستان مشکات در مزرعه موقوفه، با قلبی سرشار از معرفت، به یاد شهدای عزیز میناب، فرماندهان بزرگ و دانشآموزان بیگناه دبستان «شجره طیبه» میناب، حضور یافتهاند تا با غرس نهال، یاد آنان را جاودانه کنند.
وی افزود: در این مراسم، تعداد ۲۳۴ نهال سرو به یادبود شهدای میناب در این موقوفه غرس شد.
احمدزاده با اشاره به حضور پرمعنای فرزندان و خانوادههای معظم شهدا که در «سومین جنگ رمضان» (جنگ تحمیلی) به شهادت رسیدند، خاطرنشان کرد: این نهالها تنها یک اقدام زیستمحیطی نیستند، بلکه هر یک از این درختان به نام یکی از شهدا نامگذاری شده است تا نام و یاد آنان همواره در دل زمین زنده و تداوم یابد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با توصیف نمادین درخت سرو، گفت: غرس سرو ایران، نماد استقامت، ایستادگی و راستقامتی ملت ایران در عرصههای دفاع و مقاومت است. این درختان بلندبالا، یادآور پایداری ملت ما در برابر تمامی طوفانها هستند.
وی با اشاره به ابعاد سیاسی و انسانی این واقعه، تأکید کرد: حضور امروز این دانشآموزان، پیامی است به جهانیان؛ آنها میخواهند بگویند که یاد دانشآموزان مظلوم میناب هرگز فراموش نخواهد شد. ما جنایت رژیم تروریستی آمریکا را فراموش نمیکنیم و این نهالها گواه بر این حقیقت هستند که یاد قربانیان این جنایت، در دل تاریخ و در دل خاک ایران زنده میماند.
