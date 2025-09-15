  1. استانها
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۷

۵۱۰ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان بهشهری توزیع شد

بهشهر- همزمان با هفته وقف، همایش «مهر تحصیلی» در آستان مقدس امامزاده یوسف(ع) بهشهر برگزار و ۵۱۰ بسته لوازم‌التحریر بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حیدری عصر دوشنبه در همایش «مهر تحصیلی» در آستان مقدس امامزاده یوسف (ع) بهشهر با بیان اینکه «نام واقفان همواره ماندگار خواهد ماند»، اظهار داشت: وقف یکی از ارزشمندترین یادگارهای نیکو در جامعه است و باید بیش از گذشته مورد توجه و تبیین قرار گیرد.

وی ادامه داد: همزمان با هفته وقف امسال و روزهای آغازین سال تحصیلی، حدود سه هزار بسته لوازم‌التحریر از محل درآمد موقوفات در نقاط مختلف استان میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار توزیع می‌شود.

همچنین مهدی نعمت‌اللهی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بهشهر با اشاره به جزئیات این طرح گفت: ۵۱۰ بسته لوازم‌التحریر تهیه‌شده از محل موقوفات مرحوم میرزا مهدی اشرفی و مرحوم یوسفی دماوندی، در اختیار دانش‌آموزان بهشهری قرار گرفت.

