تأکید جهاد کشاورزی لرستان بر آمادگی برای فصل زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی عصر امروز شنبه در جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به خدمات دولت، بهویژه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در تأمین کالاهای اساسی و راهبردی، اظهار کرد: این موفقیت حاصل مدیریت جهادی، برنامهریزی صحیح و تلاش شبانهروزی مقام عالی وزارت، معاونان وزیر و تمامی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و همچنین همکاری و تلاش مجموعههای استانی است.
وی افزود: تقدیرهای صورتگرفته، مسئولیت مجموعه جهاد کشاورزی را برای خدمترسانی صادقانهتر و مؤثرتر، بهویژه در شرایط کنونی، سنگینتر میکند.
اعطای نشان یاور فتح به وزارت جهاد کشاورزی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین با اشاره به اعطای نشان یاور فتح از سوی رئیسجمهور به وزارت جهاد کشاورزی، این اقدام را نشانهای ارزشمند از قدردانی از تلاشهای کارکنان این وزارتخانه دانست.
صیادی گفت: این موفقیت حاصل زحمات مجموعه بزرگی از مدیران و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور است.
وی کسب رتبه نخست وزارت جهاد کشاورزی در اجرای برنامه هفتم از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور را نیز از دیگر نقاط مثبت عملکرد این وزارتخانه در دو سال گذشته دولت چهاردهم عنوان کرد.
تأکید بر استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه بر ضرورت تعامل و ارتباط نزدیک معاونان، مدیران ستادی و مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: تمامی مدیران بخش کشاورزی استان باید با نمایندگان مردم در مجلس ارتباط مؤثر داشته باشند و از ظرفیت آنان برای جذب اعتبارات، رفع موانع و مشکلات و پیشبرد برنامههای بخش کشاورزی استفاده کنند.
پیگیری تأمین سوخت واحدهای تولیدی
صیادی، پیگیری تأمین سوخت واحدهای تولیدی، بهویژه مرغداریها، در ششماهه دوم سال را ضروری دانست و معاونت بهبود تولیدات دامی را مأمور پیگیری و تأمین سوخت جایگزین مورد نیاز مرغداریها در این دوره کرد.
وی بر ضرورت برنامهریزی برای تأمین بهموقع سوخت واحدهای تولیدی و جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت این واحدها تأکید کرد.
ضرورت اطلاعرسانی دقیق اقدامات بخش کشاورزی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین بر ضرورت تبیین اقدامات و فعالیتهای انجامشده برای افکار عمومی تأکید کرد و از تمامی مدیران ستادی، ادارات کل و مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها خواست اقدامات شاخص، فعالیتهای مهم و دستاوردهای مجموعه را با هماهنگی روابط عمومی سازمان، بهصورت دقیق و صحیح اطلاعرسانی کنند.
صیادی افزود: اطلاعرسانی مناسب از اقدامات انجامشده میتواند نقش مهمی در انعکاس خدمات مجموعه جهاد کشاورزی و آگاهی مردم از فعالیتهای صورتگرفته داشته باشد.
همافزایی دستگاهها برای فصل زراعی پیش رو
وی همافزایی میان معاونتها، مدیریتهای ستادی و مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها را برای آمادگی فصل زراعی پیش رو ضروری دانست و از مدیران خواست تعامل، هماهنگی و همکاری بینبخشی را بیش از گذشته در دستور کار قرار دهند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین صرفهجویی در مصرف انرژی را در تمامی مجموعههای اداری و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی ضروری دانست.
تأکید بر اجرای طرح «سهشنبههای بدون خودروی شخصی»
صیادی با اشاره به دستور رئیسجمهور مبنی بر اجرای طرح «سهشنبههای بدون خودروی شخصی»، خواستار رعایت این موضوع از سوی مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان شد.
وی بر ضرورت توجه مجموعههای اداری و تولیدی بخش کشاورزی به موضوع صرفهجویی در مصرف انرژی تأکید کرد.
تأمین نهادهها و سوخت در اولویت برنامههای فصل زراعی
در پایان این جلسه، موضوعات مرتبط با آمادگی بخش کشاورزی استان برای فصل زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، تأمین نهادهها، سوخت واحدهای تولیدی، هماهنگی بینبخشی و نحوه پیگیری برنامههای اولویتدار سازمان مورد بررسی و تأکید قرار گرفت.
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