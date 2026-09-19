به گزارش خبرگزاری مهر، موزه هنرهای معاصر تهران همزمان با نمایشگاه عکس «این صورت باقی»، نشست تحلیلی «شش آلبوم تاریخی از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران» را با محوریت بررسی شش آلبوم تاریخی موجود در گنجینه موزه، روز سهشنبه ۳۱ شهریور ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار میکند. این شش آلبوم در نمایشگاه «این صورت باقی» برای نخستین بار در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته است.
در این نشست، مجموعه عکسهای این آلبومها به عنوان بخشی از نخستین تجربههای عکاسی و گسترش این رسانه نوظهور بررسی میشود. در میان این عکسها، تصاویری از دانشجویان و کارگزاران سیاسی ایرانی در اروپا دیده میشود که در زمره نخستین عکسهای ثبتشده از ایرانیان به شمار میآید. همچنین پرترههایی از رجال، سیاستمداران، پادشاهان و چهرههای فرهنگی ایران و جهان در نیمه دوم قرن نوزدهم در این آلبومها به چشم میخورد. در برخی از عکسهای این مجموعه نیز نمونههایی از آثار عکاسخانههای روسیه، اروپا و عثمانی همراه با نام و نشان آنها دیده میشود که هر یک به لحاظ مطالعه و بررسی تاریخ عکاسی درخور اهمیت است. از این منظر، آلبومهای موجود فقط مجموعهای از تصاویر پراکنده نیستند؛ بلکه مجموعهای از «اسنادی دیداری» را به نمایش میگذارند که در بستر تاریخنگاری عکاسی و بررسی مناسبات فرهنگی، سیاسی و شیوههای شکلگیری تصویر و انتقال آن جایگاه ویژهای دارند.
دبیر نشست، بابک مفیدی معمار و پژوهشگر است و رضا شیخ (پژوهشگر تاریخ عکاسی ایران) با موضوع «شش آلبوم دوره قاجار در موزه هنرهای معاصر تهران، از منظر تاریخ عکاسی»، امین آریانراد (پژوهشگر تاریخ معاصر ایران) با موضوع «تصویری از دانشجویان اعزامی ایران به فرانسه در دوره ناصری» و داریوش رحمانیان (سردبیر مردمنامه) با موضوع «تاریخ دیدمانی: خوانش گذشته بر پایه عکسهای تاریخی» سخنرانی میکنند.
نظر شما