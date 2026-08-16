روایتی از ۲۰۰ سال عکاسی به موزه رسید؛ اسماعیل عباسی درباره عکس چه گفت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، نمایشگاه عکس «این صورت باقی» همزمان با دویستمین سالگرد ثبت نخستین عکس در جهان، شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح شد.
در آئین افتتاح این نمایشگاه مهدی شفیعی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، احمد مسجدجامعی قائممقام مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، لیلا خسروی مدیرکل امور موزهها، جبرئیل نوکنده رئیس موزه ملی و مجید تختروانچی دیپلمات و معاون سیاسی وزیر امور خارجه و هنرمندانی چون محمد فرنود، ساعد نیکذات، محمدرضا وکیلی و ... حضور داشتند. همچنین تعدادی از مقامات سیاسی و فرهنگی سفارتخانههای مقیم تهران و جمعی از هنرمندان و پژوهشگران در این مراسم شرکت کردند اما آیدین مهدی زاده مدیرکل هنرهای تجسمی در این افتتاحیه حضور نداشت!
آئین افتتاحیه با خیرمقدم زانیار بلوری کیوریتور نمایشگاه آغاز شد و سپس محمدرضا پورطهماسبی دیگر کیوریتور نمایشگاه، به تشریح روند شکلگیری این رویداد پرداخت.
وی ایده اصلی نمایشگاه را استفاده از آثار کمتر دیدهشده گنجینه عکس موزه عنوان کرد که از سال ۱۴۰۴ کلید خورده بود و با چالشهایی چون نبود خریداری عکس در موزه از سال ۱۳۵۰ به بعد، روایت تاریخی و پیوند عکاسی با سایر هنرها را در دستور کار قرار داد.
از مهمترین بخشهای نمایشگاه، رونمایی از ۶ آلبوم نفیس قرن نوزدهم مربوط به دوره قاجار، ژاپن و عثمانی است که پیش از ورود رسمی عکاسی به ایران تهیه شده و نوعی دیپلماسی دیداری را روایت میکنند. نمایشگاه «این صورت باقی» نگاهی به تاریخ عکاسی، از نخستین تجربههای ثبت تصویر تا جایگاه عکاسی بهعنوان رسانهای مستقل در هنر مدرن و معاصر دارد.
بخشهایی چون آستانه ورود به سومین قرن عکاسی، پرتره، مستند اجتماعی، منظرهنگاری، گذر از عینیتگرایی، تداوم لحظه، دوره پساعکاسی و گفتگوی عکاسی با سایر رسانهها از محورهای این نمایشگاه است. همچنین به نقش هوش مصنوعی در عکاسی پرداخته شده و کارگاههای تخصصی مانند چاپهای آلترناتیو و ساخت دوربین پینهول نیز در طول برگزاری نمایشگاه برگزار خواهد شد.
اسماعیل عباسی هنرمند پیشکسوت عکاس و پژوهشگر بهعنوان سخنران ویژه، ضمن اشاره به دویست سالگی اختراع عکاسی و نخستین تصویر پایدار توسط ژوزف نیسفور نِپس، گفت: عکاسی تحولی بنیادین در درک انسان از واقعیت، زمان و حافظه بود و به ما آموخت چگونه جهان را ببینیم.
وی تأکید کرد: عکاسی نادیدنیها را دیدنی کرد، جهان را به دهکده جهانی تبدیل کرد و تصاویر خشن جنگ را برخلاف نقاشیهای آراسته، بیپرده به نمایش گذاشت اما تاریخ از این تصاویر عبرت نگرفت.
عباسی در پایان صحبتهایش با اشاره به ورود به تمدن تصویری، سوالی را مطرح کرد که «در عصر تصویرهای بدون عکاس، آیا عکاسی همچنان قطبنمای فرهنگ دیداری ما خواهد بود؟»
مهدی شفیعی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به حاضران خوشآمد گفت و دعوت کرد که از این نمایشگاه بازدید کنند.
در این مراسم، از دستاندرکاران، کیوریتورها، پژوهشگران، عکاسان و کارکنان موزه قدردانی شد و یادی از درگذشتگان عرصه عکاسی از جمله یحیی خانپور، مهدی کوچکی کپورچالی و مسعود امیرلویی به عمل آمد و برای محسن راستانی آرزوی سلامتی شد.
نمایشگاه «این صورت باقی» از ۲۵ مرداد تا پایان شهریور ۱۴۰۵، همهروزه از ساعت ۱۰ تا ۱۸ میزبان علاقهمندان خواهد بود.
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