به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ینس فردریک نیلسن، نخست‌وزیر گرینلند اعلام کرد که بر اساس اطلاعات دریافتی از نماینده ویژه آمریکا، دونالد ترامپ از طرح الحاق گرینلند به خاک آمریکا عقب‌نشینی کرده است.

وی در سخنرانی خود در مجمع اقتصادی «اکس-آن-پرووانس» در جنوب فرانسه گفت گرینلند طی دو سال گذشته به دلیل موقعیت راهبردی خود تحت فشارهای گسترده قرار داشته و این فشارها همچنان ادامه دارد.

نخست‌وزیر گرینلند با تأکید بر اینکه این جزیره از طریق گفت‌وگوی مستقیم با واشنگتن در پی مدیریت این وضعیت است، اظهار داشت: گرینلند به دنبال همکاری با کشورهایی است که به دموکراسی، حقوق بین‌الملل و حقوق بشر احترام می‌گذارند.

وی همچنین از حمایت فرانسه و اتحادیه اروپا در جریان این بحران قدردانی کرد و گفت نماینده ویژه آمریکا سه روز پیش به مقامات گرینلند اطلاع داده که ترامپ از ایده الحاق این جزیره صرف‌نظر کرده است.

نیلسن در عین حال تأکید کرد که فشارهای آمریکا همچنان پابرجاست و گرینلند روابط نزدیک خود با اتحادیه اروپا، فرانسه، کشورهای شمال اروپا، دانمارک و ناتو را حفظ خواهد کرد.

وی همچنین خواستار گسترش همکاری با کانادا شد و گفت: گرینلند با برخورداری از منابع معدنی می‌تواند به کشورهای اروپایی برای کاهش وابستگی به چین در این حوزه کمک کند.

رئیس‌جمهور آمریکا در ماه‌های گذشته بارها مدعی شده بود که واشنگتن به دلایل امنیت ملی به گرینلند نیاز دارد، اما این اظهارات با مخالفت قاطع دولت‌های گرینلند و دانمارک روبه‌رو شده است.

