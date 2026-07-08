نخست وزیر دانمارک خطاب به ترامپ: گرینلند فروشی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مته فردریکسن نخست وزیر دانمارک، در حاشیه نشست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بار دیگر تاکید کرد که «گرینلند فروشی نیست». وی این اظهارات را در واکنش مستقیم به مواضع جدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد جزیره گرینلند مطرح کرد.

فردریکسن به خبرنگاران گفت: من دیروز سه‌شنبه به صحبت‌های رئیس‌جمهور آمریکا گوش دادم و فکر می‌کنم که موضع ایالات متحده در این مورد متأسفانه بسیار روشن است و موضع ما نیز از ابتدا مشخص بود: گرینلند فروشی نیست.

ترامپ دیروز در آنکارا پایتخت ترکیه، تاکید کرد که کنترل گرینلند باید به دست آمریکا باشد نه دانمارک. وی این موضع استراتژیک را بدون تهدیداتی که در ابتدای سال جاری مطرح کرده بود، در زمانی که رهبران ناتو برای اجلاس سران خود در ترکیه گرد هم آمده اند، تکرار کرد.

ترامپ در دیدار دوجانبه با رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه نیز به خبرنگاران گفت: کنترل گرینلند باید در اختیار آمریکا باشد نه دانمارک و موضوع کنترل این جزیره به روابط آمریکا با ناتو آسیب وارد کرده است.

نشست سران ناتو در ترکیه در بحبوحه اختلافات آمریکایی-اروپایی و مسائل پرتنش مربوط به اوکراین، همکاری های دفاعی و تحولات خاورمیانه، آزمونی تعیین کننده برای آینده این ائتلاف است.

ترامپ با اصرار بر دیدگاه های تجاوزطلبانه خود درباره گرینلند گفت: این همان چیزی است که به روابط من با ناتو لطمه زد... گرینلند به نفع دانمارک نیست و دانمارک در واقع پولی برای کمک به گرینلند خرج نمی کند. گرینلند منطقه مهمی برای آمریکا است و توسط کشتی های چینی و روسی احاطه شده است.

اظهارات ترامپ در خصوص اصرار بر تصاحب یا کنترل گرینلند توسط ایالات متحده باعث تنش شدید بین واشنگتن و کپنهاگ و در مقیاس بزرگتر در قاره اروپا شد.مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در ژوئن گذشته در زمینه تحرکات دیپلماتیک جاری پیرامون این پرونده، فاش کرد که مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با دانمارک و گرینلند همچنان به صورت ماهانه برای پیگیری این موضوع ادامه دارد.

جزیره خودمختار گرینلند که بزرگترین جزیره جهان است، تحت حاکمیت دانمارک است و دارای موقعیت مرکزی و استراتژیک در قطب شمال است.