محمد انصاف‌دوست، رئیس هیئت تکواندو استان البرز، در حاشیه برگزاری مسابقات لیگ برتر نوجوانان کشور که به میزبانی خانه تکواندو البرز برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات لیگ برتر نوجوانان کشور و همچنین انتخابی تیم ملی در استان البرز در حال برگزاری است و تاکنون روند برگزاری رقابت‌ها به شکل مطلوبی دنبال شده است.

وی با اشاره به میزبانی البرز از رقابت‌های مهم تکواندو کشور افزود: استان البرز همواره در برگزاری مسابقات لیگ، انتخابی تیم ملی و دیگر رویدادهای مهم این رشته ورزشی پیشگام بوده است.

اعتماد فدراسیون به ظرفیت‌های البرز

رئیس هیئت تکواندو البرز در پاسخ به این سوال که چرا فدراسیون تکواندو کرج را برای برگزاری این مسابقات کشوری انتخاب کرد، پاسخ داد: با توجه به سابقه البرز در برگزاری مسابقات و ظرفیت‌های موجود در استان، معمولاً فدراسیون تکواندو اعتماد ویژه‌ای به البرز برای میزبانی رقابت‌های مهم دارد.

انصاف‌دوست همچنین اظهار داشت: برگزاری مسابقات در خانه تکواندو استان البرز فرصتی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود و نشان دادن توانمندی استان در میزبانی رویدادهای ملی است.

سطح مسابقات فراتر از انتظار

وی درباره سطح فنی رقابت‌های لیگ برتر نوجوانان کشور نیز عنوان کرد: سطح مسابقات روزبه‌روز بهتر می‌شود و کیفیت رقابت‌ها حتی بالاتر از چیزی است که پیش‌بینی می‌کردیم.

رئیس هیئت تکواندو البرز خاطرنشان کرد: حضور ورزشکاران و تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها نشان می‌دهد که مسابقات از سطح قابل قبولی برخوردار است و روند رقابت‌ها نیز به شکل مطلوبی در حال پیگیری است.