۴۴ هزار تن کود شیمیایی در مازندران تأمین شد

رضا افراسیابی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: با وجود چالش‌های موجود، تاکنون حدود ۴۳ هزار و ۸۰۰ تن انواع کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی مازندران تأمین شده است.

وی افزود: از این میزان، ۳۵ هزار و ۵۰۰ تن مربوط به کود اوره و هفت هزار و ۷۰۰ تن نیز کود پتاسه است که در حال حاضر فرآیند توزیع آنها میان کشاورزان استان در حال انجام است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران همچنین درباره تأمین بذر شالی گفت: خرید بذر شالی از سوی پیمانکاران در سطح استان در حال انجام است و پس از طی مراحل قانونی، بذرهای خریداری‌شده برای توزیع در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.

افراسیابی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده درباره پرداخت یارانه کودهای فسفاته و پتاسه، از مدیریت‌های جهاد کشاورزی، مراکز خدمات، کارگزاران، دهیاری‌ها و شوراهای روستا خواست کشاورزان را در جریان روند پرداخت این یارانه‌ها قرار دهند.

وی ادامه داد: برای تسریع در فرآیند پرداخت یارانه، کشاورزان باید شماره شبای خود را در سامانه کنترل و پایش درج کرده و در صورت نیاز نسبت به به‌روزرسانی آن اقدام کنند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز کشاورزی، از مؤلفه‌های مؤثر در استمرار تولید و پایداری فعالیت‌های این بخش به شمار می‌رود و این مجموعه تأمین نهاده‌های اساسی مورد نیاز تولیدکنندگان را دنبال می‌کند.