به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری عصر شنبه در نشست کارگروه آرد و نان استان و در جمع مدیران دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: جذب کامل و به‌موقع اعتبارات عمرانی از وظایف ذاتی مدیران است و هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

وی افزود: فرآیند جذب بودجه‌ها زیر ذره‌بین نظارتی استانداری قرار دارد و با مدیرانی که در این حوزه کم‌کاری یا اهمال کنند، برخورد قانونی خواهد شد.

استاندار قزوین جذب حداکثری اعتبارات عمرانی را «حق‌الناس و موتور محرک توسعه استان» دانست و گفت: اینکه اعتباراتی که می‌تواند گره‌گشای پروژه‌های استان باشد، به دلیل ضعف عملکرد یک مدیر به خزانه بازگردد، برای مدیریت ارشد استان به هیچ‌وجه قابل‌هضم نیست.

نوذری همچنین با تأکید بر ضرورت پویایی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان گفت: مدیران موظف‌اند حداقل یک روز در هفته با حضور مستقیم در وزارتخانه متبوع خود، مسائل، پروژه‌ها و اعتبارات مرتبط با استان را شخصاً و با جدیت پیگیری کنند.

وی هدف از این اقدام را افزایش سرعت پیگیری مطالبات ملی و شتاب گرفتن روند توسعه استان عنوان کرد.

کیفیت نان خط قرمز مدیریت ارشد استان است

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت نان اظهار کرد: نان به عنوان قوت غالب مردم باید با بهترین کیفیت در دسترس شهروندان قرار گیرد و کیفیت نان و نظارت بر آن، خط قرمز مدیریت ارشد استان است.

وی افزود: نان تأثیر مستقیمی بر معیشت و سلامت جامعه دارد و باید با رعایت دقیق موازین بهداشتی و کیفی تولید شود؛ دستگاه‌های متولی نیز موظف‌اند نظارت‌های خود را تشدید کنند تا نان باکیفیت بدون قید و شرط به سفره مردم برسد.

نوذری با اشاره به ضرورت مدیریت توزیع آرد گفت: مسئولیت مستقیم توزیع آرد در شهرستان‌ها بر عهده فرمانداران است و آنها باید ضمن توجه به ملاحظات اجتماعی و سیاسی، بر قاعده‌مند بودن توزیع آرد تأکید کنند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قانون در مناطق روستایی نیز گفت: چارچوب‌های تعریف‌شده برای توزیع آرد باید رعایت شود و هیچ‌گونه تخطی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

تأکید بر استفاده از ظرفیت واردات برای تأمین نیاز صنف و صنعت

استاندار قزوین همچنین با اشاره به نوسازی و تجهیز نانوایی‌ها گفت: بنیاد برکت باید به تعهدات خود در زمینه ارائه تسهیلات بانکی برای دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها عمل کرده و هرچه سریع‌تر وضعیت این پروژه‌ها را تعیین تکلیف کند.

نوذری در خصوص تأمین نیازهای حوزه صنف و صنعت نیز اظهار کرد: با توجه به کیفیت مطلوب آرد وارداتی از روسیه، می‌توان بخش قابل‌توجهی از نیازهای غلات استان و صنف و صنعت را از این طریق تأمین کرد و مشکلات این بخش باید با فوریت برطرف شود.

وی در پایان بر اتخاذ تصمیمات کارشناسی و فنی در حوزه آرد و نان تأکید کرد و گفت: سهمیه‌های یارانه‌ای که تاکنون به بخش صنف و صنعت اختصاص می‌یافت، باید با رویکردی جدید بازنگری و مازاد آن به چرخه مصرف خانوار تزریق شود تا وضعیت کمی و کیفی نان در استان بهبود یابد.