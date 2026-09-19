استاندار لرستان: برنامه توسعه استان با وفاق و همدلی در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه شنبه در دیدار با رئیس کل دادگستری لرستان، اظهار داشت: همدلی و همراهی مؤثری میان مدیران و دستگاههای اجرایی استان وجود دارد و این وفاق و همدلی در همه سطوح، زمینه حرکت در مسیر توسعه لرستان را فراهم کرده است.
وی افزود: همراهی مجمع نمایندگان استان، اعضای شورای تأمین، ائمه جمعه و دیگر مجموعههای مؤثر در استان، موجب شده است برنامههای توسعهای با هماهنگی بیشتری دنبال شود.
اجرای برنامه توسعه در شرایط جنگی نیز متوقف نشد
استاندار لرستان ادامه داد: برنامه راهبردی توسعه استان حتی در شرایط جنگی نیز متوقف نشده و اقدامات پیشبینیشده در حوزههای مختلف و شهرستانها، براساس برش شهرستانی در حال اجراست.
شاهرخی با اشاره به استمرار روند اجرای برنامههای توسعهای، اظهار کرد: اقدامات مورد نظر در بخشهای مختلف استان بر اساس اولویتها و برنامهریزیهای انجامشده دنبال میشود.
تمرکز بر توسعه همهجانبه و رفع مشکلات مردم
نماینده عالی دولت در لرستان تأکید کرد: تمرکز اصلی ما بر اجرای این سند و تحقق توسعه همهجانبه استان است و بر همین اساس، همه ارکان و مجموعههای استان برای تحقق این برنامه و رفع مشکلات مردم تلاش میکنند.
وی خاطرنشان کرد: همراهی و همدلی میان دستگاههای مختلف، ظرفیت مهمی برای پیشبرد برنامههای توسعهای استان و حل مسائل مردم محسوب میشود.
تأکید بر نقش هماهنگی دستگاهها در مسیر توسعه
استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت استمرار این رویکرد، گفت: حرکت هماهنگ مجموعههای مختلف استان در چارچوب برنامه توسعه، زمینه اجرای بهتر اقدامات و پیگیری مسائل و مشکلات شهرستانها را فراهم میکند.
شاهرخی افزود: برنامههای توسعهای استان با تکیه بر ظرفیت دستگاههای اجرایی و همراهی مجموعههای مختلف، در حال پیگیری است و هدف اصلی آن ایجاد زمینه برای توسعه همهجانبه لرستان و پاسخگویی به مسائل و مطالبات مردم است.
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