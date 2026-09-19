کوروش رجلی، رئیس سازمان لیگ فدراسیون تکواندو کشور، امروز در حاشیه برگزاری هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر تکواندو نوجوانان که در خانه تکواندو استان البرز برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفته دوم لیگ برتر نوجوانان در حال برگزاری است و خوشبختانه استان البرز میزبانی مطلوبی از این رقابت‌ها دارد.

وی افزود: همزمان با برگزاری لیگ برتر نوجوانان، انتخابی تیم ملی تکواندو برای اعزام به مسابقات ریاض نیز در هیئت تکواندو استان البرز برگزار شد که اتفاق مهمی برای تکواندو کشور محسوب می‌شود.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون تکواندو با اشاره به حجم بالای مسابقات در فصل تابستان گفت: استان‌ها با حضور فعال‌تر در برگزاری مسابقات استانی، در کنار فدراسیون تکواندو قرار گرفته‌اند و به برگزاری بهتر رقابت‌ها کمک می‌کنند.

رجلی ادامه داد: در فصل تابستان حجم مسابقات تکواندو بسیار بالاست و برگزاری این رقابت‌ها در استان‌ها کمک می‌کند فدراسیون بتواند برنامه‌های خود را با نظم بیشتری دنبال کند.

حضور ۱۱ تیم در لیگ برتر نوجوانان

وی با اشاره به استقبال تیم‌ها از لیگ برتر نوجوانان بیان کرد: در بخش پسران لیگ برتر نوجوانان ۱۱ تیم حضور دارند و با توجه به تعدد مسابقات در رده‌های مختلف، رقابت‌ها با استقبال مناسبی برگزار می‌شود.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون تکواندو اضافه کرد: در رده‌های پایه نیز تعداد شرکت‌کنندگان قابل توجه است و مسابقات در برخی بخش‌ها به دلیل تعداد بالای تیم‌ها در دو گروه برگزار می‌شود.

استقبال از حضور بازیکنان آزاد

رجلی یکی از اقدامات انجام‌شده در لیگ برتر نوجوانان را فراهم کردن امکان حضور بازیکنان آزاد عنوان کرد و گفت: در هفته‌های لیگ این امکان ایجاد شده تا بازیکنان آزاد نیز بتوانند در رقابت‌ها حضور پیدا کنند.

وی افزود: برای لیگ برتر نوجوانان ۶۰ ورودی در نظر گرفته شده که ظرفیت آن تکمیل شده و این موضوع نشان‌دهنده استقبال خوب ورزشکاران و متقاضیان از رقابت‌ها است.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون تکواندو در ادامه به عملکرد این رشته در بازی‌های المپیک اشاره کرد و گفت: پس از المپیک و کسب چهار مدال، فدراسیون روند صعودی خوبی را در زمینه جذب ورزشکار و توسعه تکواندو دنبال کرده است.

رجلی خاطرنشان کرد: امیدواریم این روند ادامه پیدا کند و با توسعه مسابقات و فعالیت‌های پایه، بتوانیم به تیم‌های ملی و حضور قدرتمند تکواندو ایران در رقابت‌های مختلف کمک کنیم.