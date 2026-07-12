به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر یکشنبه در نشست بررسی روند اجرای طرح ملی «نماد» که با حضور برخط مدیران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق در محل اداره کل برگزار شد، با قدردانی از تلاش کارشناسان حوزه مشاوره و عوامل اجرایی این طرح، اظهار کرد: هدف اصلی اجرای غربالگری، مصاحبه‌های تشخیصی و ارجاع دانش‌آموزان، مداخله مؤثر و رفع مشکلات دانش‌آموزان در معرض آسیب است و این روند باید تا حصول نتیجه ادامه یابد.

وی با تأکید بر ضرورت دسترسی به آمار دقیق دانش‌آموزان ارجاع‌شده به تفکیک شهرستان، منطقه، جنسیت و مقطع تحصیلی افزود: مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش باید اشراف کامل بر وضعیت پرونده‌ها داشته باشند و روند درمان، مداخلات تخصصی و نتایج اقدامات انجام‌شده را به صورت مستمر رصد کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین بر تعیین تکلیف دانش‌آموزانی که تاکنون به مراکز مشاوره مراجعه نکردند، تأکید کرد و افزود: هیچ پرونده‌ای نباید بدون پیگیری باقی بماند و برای دانش‌آموزان غایب، ترک‌تحصیل‌کرده، منتقل‌شده یا نیازمند حمایت، باید متناسب با شرایط هر فرد تصمیم‌گیری و اقدام شود.

شریفی در ادامه، شناسایی مدارس نیازمند حمایت ویژه را از اولویت‌های اجرای طرح ملی نماد دانست و بیان کرد: مدارس دارای بیشترین میزان آسیب‌پذیری باید شناسایی شوند تا برای هر یک، برنامه عملیاتی اختصاصی متناسب با شرایط همان مدرسه تدوین و اجرا شود.

وی با بیان اینکه حمایت از مدارس پرخطر تنها وظیفه حوزه مشاوره نیست، توضیح داد: تمامی معاونت‌ها و بخش‌های آموزش و پرورش از جمله آموزش ابتدایی، متوسطه، تربیت‌بدنی، امور تربیتی، تشکل‌های دانش‌آموزی و مدیران مدارس باید در اجرای برنامه‌های مداخله‌ای و حمایتی مشارکت فعال داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین بر تدوین برنامه‌های مدرسه محور تأکید کرد و یادآور شد: اطلاعات دقیق مدارس نیازمند حمایت باید مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد تا امکانات، نیروی انسانی و برنامه‌های فرهنگی، تربیتی، ورزشی و مشاوره‌ای به صورت هدفمند در این مدارس متمرکز شود.

شریفی اضافه کرد: تکمیل بانک اطلاعاتی دانش‌آموزان در معرض آسیب، تدوین برنامه عملیاتی برای مدارس نیازمند حمایت و برگزاری نشست‌های تخصصی برای تصمیم‌گیری در این حوزه است.