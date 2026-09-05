به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی پیش از ظهر شنبه در نشست تخصصی بررسی وضعیت و برنامههای حمایتی دانشآموزان دیرآموز که با حضور رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در ادارهکل آموزش و پرورش استان سمنان برگزار شد، اظهار کرد: سمنان در اجرای طرح حمایت از دانشآموزان دیرآموز و دارای مشکلات یادگیری، به عنوان پایلوت کشوری انتخاب شده است.
وی توجه جدی به دانشآموزان دیرآموز را محور این طرح دانست و افزود: با عنایت وزارت آموزش و پرورش، این طرح برای نخستین بار به صورت پایلوت در استان سمنان اجرا میشود.
تفکیک فرآیند شناسایی از مداخله تخصصی
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: این ادارهکل باید فرآیند شناسایی دانشآموزان دیرآموز را از مرحله مداخله علمی و اقدام عملیاتی تفکیک و برای هر مرحله سازوکار مشخصی تعریف کند تا هیچ دانشآموزی به دلیل شناسایی دیرهنگام یا نبود حمایت تخصصی، از چرخه آموزش و حمایت خارج نماند.
شریفی با اعلام آمادگی کامل استان برای اجرای طرح پایلوت، بیان کرد: ظرفیت مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام، نیروی انسانی تخصصی و مجموعه مدارس استان میتواند زمینه اجرای یک مدل منسجم و قابل ارزیابی را فراهم کند.
وی یادآور شد: استان سمنان این آمادگی را دارد تا نتایج این تجربه را برای استفاده سایر استانها در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
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