به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم در مراسم تجلیل از معلمان میامی در شورای آموزش و پرورش شهرستان به میزبانی فرمانداری با بیان اینکه هیچکس منکر کمبودها در حوزه آموزش و پرورش نیست، بیان کرد: معلمان کار جهادی را صورت می دهند.
وی افزود: در کنار توسعه و نوسازی فضاهای آموزشی، باید به توزیع عادلانه نیروی انسانی و تقویت ساختارهای مدیریتی نیز توجه شود تا عدالت آموزشی در همه ابعاد آن محقق شود.
نماینده شاهرود و میامی در مجلس با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش یکی از مهمترین اولویتهای توسعه کشور است، تصریح کرد: با وجود محدودیت منابع، تلاش میکنیم در حوزه تجهیز مدارس، نوسازی فضاهای آموزشی و رفع برخی مشکلات زیرساختی حمایتهای لازم انجام شود.
عجم همچنین بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزشی و بهبود شاخصهای علمی دانشآموزان تأکید کرد و گفت: باید با برنامهریزی هدفمند، زمینه ارتقای جایگاه علمی دانشآموزان در شاخصهایی مانند کنکور فراهم شود و از ظرفیت شوراهای آموزش و پرورش برای پیگیری این اهداف استفاده شود.
وی یکی از مهمترین نیازهای نظام آموزشی کشور را تقویت مهارتآموزی دانست و افزود: تجربه نشان داده است که نیروی کار ماهر در بازار کار از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.
نماینده شاهرود و میامی در مجلس با تأکید بر نقش شورای آموزش و پرورش در سیاستگذاریهای کلان آموزشی اظهار داشت: شورا نباید صرفاً به مسائل جاری و اجرایی محدود شود، بلکه باید با اولویتبندی دقیق، به ارتقای کیفیت آموزشی، افزایش قبولی در کنکور، توسعه مهارتآموزی و تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد توجه ویژه داشته باشد.
