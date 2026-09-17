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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹

ترافیک سنگین در محورهای شمالی و زیارتی کشور

ترافیک سنگین در محورهای شمالی و زیارتی کشور

رئیس پلیس راه فراجا، با اشاره به افزایش حجم سفرهای تابستانی، از ترافیک پرحجم در محورهای مواصلاتی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزازی مهر، سرهنگ سیاوش محبی، رئیس پلیس راه فراجا، با اشاره به افزایش حجم سفرهای تابستانی، از ترافیک پرحجم در محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: با توجه به قرار گرفتن در روزهای پایانی تعطیلات تابستانی، تردد در بسیاری از محورهای مواصلاتی به‌ویژه مسیرهای زیارتی و سیاحتی افزایش یافته است.

وی افزود: در حال حاضر محورهای منتهی به استان‌های زیارتی از جمله خراسان رضوی، قم و فارس و همچنین استان‌های سیاحتی گیلان، مازندران و گلستان شاهد تردد پرحجم هستند و در برخی محورهای شمالی از جمله هراز، چالوس و آزادراه قزوین–رشت، ترافیک سنگین گزارش شده است.

رئیس پلیس راه فراجا با اشاره به وضعیت سفرهای تابستانی امسال اظهار داشت: میزان ترددها نسبت به تابستان سال گذشته افزایش داشته و در استان‌های زیارتی و سیاحتی شاهد رشد سفرها بوده‌ایم، با این حال آمار تصادفات ثبت‌شده در صحنه نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است و امیدواریم این روند در آمار نهایی پزشکی قانونی نیز ادامه داشته باشد.

محبی درباره تمهیدات پلیس برای مدیریت موج بازگشت مسافران گفت: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم تردد در روزهای آینده، محدودیت‌های ترافیکی لازم برای تسهیل بازگشت مسافران در محورهای هراز، چالوس و آزادراه رودبار–منجیل پیش‌بینی شده و در صورت افزایش حجم ترافیک، طرح‌های یک‌طرفه شدن محورهای مذکور اجرا خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به ادامه موج بازگشت مسافران خاطرنشان کرد: تا پایان تعطیلات تابستانی، محورهای مواصلاتی کشور همچنان با ترافیک پرحجم مواجه خواهند بود و پلیس راه با آمادگی کامل و اجرای طرح‌های مدیریت ترافیک، بر روان‌سازی تردد و ارتقای ایمنی سفرها نظارت خواهد داشت.

کد مطلب 6950070
زهرا ناری

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