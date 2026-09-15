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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۱

واژگونی تیبا در کمربندی لنگرود یک کشته و ۲ مصدوم برجا گذاشت

واژگونی تیبا در کمربندی لنگرود یک کشته و ۲ مصدوم برجا گذاشت

لنگرود- رئیس پلیس راه گیلان از جان‌باختن راننده یک دستگاه سواری تیبا و مصدومیت ۲ سرنشین این خودرو در پی واژگونی در کمربندی لنگرود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد صالحی اظهار کرد: ساعت ۶ صبح امروز یک دستگاه سواری تیبا که در مسیر لنگرود به شلمان در حال تردد بود، به علت عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه از مسیر منحرف و واژگون شد.

وی افزود: در این حادثه، راننده ۲۴ ساله خودرو به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخت و ۲ سرنشین ۲۳ ساله نیز مصدوم و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس پلیس راه گیلان با بیان اینکه حال عمومی مصدومان مساعد گزارش نشده است، بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای پیشگیری از وقوع حوادث تأکید کرد.

کد مطلب 6947482

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