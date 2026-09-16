پایان جولان سارق خودروهای لوکس در گیلان؛ متهم فراری دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قاسم جانعلیپور صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده سرقت یک دستگاه خودروی لکسوس و کلاهبرداری ۶ میلیارد ریالی از یک مغازه شیرآلات در رشت، پیگیری موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی با اشاره به هویت غیربومی متهم ۳۸ ساله افزود: بررسیها نشان داد متهم با سوژهیابی در سایت دیوار، سوءاستفاده از تلفن رانندگان اینترنتی و اغفال مالکان به بهانه خرید، ابتدا خودروی اپتیما را در قزوین و سپس یک دستگاه لکسوس را در گیلان به سرقت برده و با استفاده از همان خودروها، دست به سرقتهای متقلبانه از اصناف زده است.
جانشین فرمانده انتظامی گیلان تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با بهرهگیری از اقدامات فنی و پایش دوربینها، رد متهم را در چند استان رصد و سرانجام وی را با اخذ نیابت قضائی در عملیاتی غافلگیرانه به همراه خودروی لکسوس و چندین پلاک جعلی دستگیر کردند.
سرهنگ جانعلیپور در پایان با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، بر ضرورت تجهیز خودروها به ابزارهای بازدارنده و هوشیاری شهروندان در معاملات بستر فضای مجازی تأکید کرد.
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