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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۴

ضبط ۴۵ قلم دارو و واکسن تاریخ‌مصرف‌گذشته در مراکز دامپزشکی بیجار

ضبط ۴۵ قلم دارو و واکسن تاریخ‌مصرف‌گذشته در مراکز دامپزشکی بیجار

بیجار- رئیس شبکه دامپزشکی بیجار از شناسایی و ضبط ۴۵ قلم دارو و واکسن دام و طیور تاریخ‌مصرف‌گذشته در جریان بازدیدهای مستمر نظارتی از مراکز ارائه خدمات دامپزشکی این شهرستان خبر داد.

هادی اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم نظارت بر مراکز ارائه خدمات دامپزشکی خبر داد و اظهار کرد: در جریان بازدیدهای کارشناسان این شبکه، ۴۵ قلم دارو و واکسن دام و طیور دارای تاریخ مصرف منقضی شناسایی و ضبط شد.

وی با اشاره به استمرار بازدیدهای نظارتی از مراکز بخش خصوصی دامپزشکی اظهار کرد: کارشناسان شبکه دامپزشکی به‌صورت مستمر از درمانگاه‌ها، مراکز مایه‌کوبی و داروخانه‌های دامپزشکی سطح شهرستان بازدید کرده و بر نحوه ارائه خدمات، شرایط نگهداری و عرضه داروها و واکسن‌های دامپزشکی نظارت می‌کنند.

وی افزود: این بازدیدها با هدف صیانت از حقوق دامداران، مرغداران و سایر بهره‌برداران و همچنین ارتقای سلامت و امنیت فرآورده‌های دامی انجام می‌شود.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بیجار ادامه داد: در یکی از این بازدیدهای نظارتی، ۴۵ قلم دارو و واکسن دام و طیور که تاریخ مصرف آنها منقضی شده بود، شناسایی و ضبط شد.

اسکندری خاطرنشان کرد: همچنین به مسئولان مراکز مربوطه تذکرات لازم درباره رعایت ضوابط نگهداری، عرضه و مصرف داروهای دامپزشکی ارائه شد تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری شود.

کد مطلب 6881338

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