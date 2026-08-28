هادی حیدریراد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای پیشگیرانه و برخورد با متخلفان و متصرفان عرصههای ملی، گشت مشترک مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان صحنه و عوامل پاسگاه انتظامی خدابندهلو در سطح این دهستان انجام شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان صحنه افزود: این گشت مشترک با هدف شناسایی نقاط در معرض تخریب و تصرف، پیشگیری از تعرض به اراضی ملی و صیانت از انفال و منابع طبیعی انجام گرفت و مأموران در جریان این عملیات، بخشهای مختلف دهستان خدابندهلو را مورد پایش و بررسی قرار دادند.
وی با اشاره به اهمیت تداوم گشتهای مشترک منابع طبیعی و نیروی انتظامی گفت: تعامل سازنده و همافزایی میان یگان حفاظت منابع طبیعی و نیروی انتظامی میتواند ضریب امنیت عرصههای ملی را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
حیدریراد تصریح کرد: حضور فعال مأموران منابع طبیعی و عوامل انتظامی در گشتهای مشترک، علاوه بر شناسایی موارد تخلف، نقش بازدارندهای در برابر افرادی دارد که قصد تخریب، تصرف یا تعرض به عرصههای ملی و ثروتهای عمومی را دارند.
وی ادامه داد: در جریان این عملیات مشترک، تمامی نقاط حساس و مناطقی که احتمال تخریب و تصرف در آنها وجود داشت، در سطح دهستان خدابندهلو مورد پایش قرار گرفت و تذکرات لازم نیز به بهرهبرداران غیرمجاز ابلاغ شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان صحنه با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تخلفات در عرصههای ملی، خاطرنشان کرد: صیانت از منابع طبیعی نیازمند حضور مستمر نیروهای حفاظتی در عرصه و همچنین همکاری و همراهی دستگاههای مسئول است و در همین راستا همکاری نیروی انتظامی با مجموعه منابع طبیعی اهمیت ویژهای دارد.
حیدریراد با قدردانی از فرماندهی و کارکنان پاسگاه انتظامی خدابندهلو برای همراهی در اجرای این گشت مشترک گفت: حفاظت از منابع طبیعی به عنوان سرمایههای ملی، وظیفهای همگانی است و همکاری نیروی انتظامی در کنار مأموران منابع طبیعی میتواند نقش مؤثری در کاهش جرایم و تخلفات حوزه منابع طبیعی داشته باشد.
وی افزود: همکاری میان دستگاههای مسئول در حوزه حفاظت از عرصههای ملی، موجب افزایش توان نظارتی و عملیاتی نیروهای حفاظتی شده و امکان برخورد سریعتر و مؤثرتر با تخلفات احتمالی را فراهم میکند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان صحنه تأکید کرد: گشتهای مشترک منابع طبیعی و نیروی انتظامی مطابق برنامهریزیهای صورتگرفته به صورت مستمر در تمام سطح حوزه استحفاظی شهرستان ادامه خواهد داشت.
حیدریراد در پایان گفت: با هرگونه فعالیت غیرقانونی در عرصههای ملی، از جمله تخریب و تصرف اراضی، با قاطعیت و در چارچوب موازین قانونی برخورد خواهد شد و حفاظت و صیانت از انفال و منابع طبیعی شهرستان صحنه با جدیت دنبال میشود.
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