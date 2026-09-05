بستر سفیدرود در سراوان از ۵ مورد تصرف غیرمجاز پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد علیزاده با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای صیانت از بستر و حریم رودخانهها و جلوگیری از تصرف اراضی عمومی، ۳ کلبه چوبی و ۲ کوره زغال غیرمجاز در بستر ۲۵ ساله رودخانه سفیدرود در روستای سراوان قلعوقمع و رفع تصرف شد.
وی افزود: این عملیات در محدودهای به مساحت تقریبی یکهزار مترمربع و در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، به استناد تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و با دستور دادستان سنگر انجام شد.
مدیر منابع آب منطقه مرکزی گیلان با تأکید بر تداوم برخورد با تصرفات غیرمجاز در بستر و حریم رودخانهها گفت: شناسایی و پیگیری موارد تصرف و ساختوساز غیرمجاز از جمله اقدامات مستمر این مدیریت است و در مواردی که مستحدثات غیرمجاز ایجاد شده باشد، اقدامات قانونی برای رفع تصرف و آزادسازی بستر رودخانه انجام میشود.
علیزاده با اشاره به گستردگی حوزه فعالیت مدیریت منابع آب منطقه مرکزی گیلان بیان کرد: شهرستان های رشت، خمام و رودبار تحت پوشش این مدیریت قرار دارند و با وجود گشتزنی و پایش مستمر، گستردگی حوزه جغرافیایی موجب میشود احتمال بروز برخی تخلفات همچنان وجود داشته باشد.
وی از دهیاران، شوراهای اسلامی و مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تصرف، ساختوساز یا فعالیت غیرمجاز در بستر و حریم رودخانهها، مراتب را در اسرع وقت به واحدهای نظارتی شرکت سهامی آب منطقهای گیلان اطلاع دهند.
مدیر منابع آب منطقه مرکزی گیلان تصریح کرد: مشارکت و همراهی مردم و مسئولان محلی در شناسایی و اعلام بهموقع تخلفات، نقش مؤثری در جلوگیری از تصرف اراضی عمومی، حفاظت از بستر و حریم رودخانهها و صیانت از حقوق بیتالمال دارد.
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