استاندار کرمانشاه: تولید و مدیریت مصرف دو رکن تأمین انرژی است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، بعدازظهر دوشنبه در نشست آغاز بهره‌برداری بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو که با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، سردار عبدالرضا عابد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص)، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، با تبریک ایام ماه ربیع و میلاد پیامبر اکرم(ص)، اظهار کرد: یاد و خاطره شهدای دولت، شهیدان رجایی و باهنر، سرداران شهید و به ویژه شهدای خدمت را گرامی می‌داریم و تقارن هفته دولت با ایام وحدت را به فال نیک می‌گیریم.

وی ضمن خیرمقدم به وزیر نیرو و مسئولان حاضر در این نشست افزود: حضور وزیر نیرو، معاونان وزارت نیرو، سردار عابد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص)، مدیران، مهندسان و متخصصان در کرمانشاه را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم امروز خبرهای خوبی برای مردم استان و ایران اسلامی داشته باشیم.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه انرژی امروز به یکی از اساسی‌ترین زیرساخت‌های توسعه تبدیل شده است، گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند منکر این واقعیت شود که امروزه انرژی یک زیرساخت اساسی و سرمایه‌گذاری مهم برای کشور است و زندگی مردم، اشتغال، تولید، صنعت و تمامی بخش‌ها به تأمین انرژی وابسته است.

وی افزود: انرژی را باید در دو بخش تولید و مصرف مورد توجه قرار داد و همان‌طور که وزیر نیرو نیز به درستی اشاره کردند، مدیریت مصرف یکی از ارکان مهم تأمین پایدار انرژی است و هم دستگاه‌های اجرایی و هم همه دست‌اندرکاران حوزه مصرف باید در این زمینه کمک کنند.

مدیریت مصرف را از دستگاه‌های اجرایی آغاز کردیم

حبیبی با تشریح اقدامات استان کرمانشاه در مدیریت مصرف برق اظهار کرد: در استان اعلام کرده‌ام اگر قرار باشد کمبود برق داشته باشیم و نیاز به قطع برق باشد، این کار باید از ادارات آغاز شود؛ یعنی باید از خودمان شروع کنیم.

وی ادامه داد: به مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تأکید کردم هرجا با کمبود برق مواجه شدیم، اولویت نخست قطع برق ادارات باشد و پس از آن، در صورت اجبار، بر اساس برنامه‌های تدوین شده درباره برق صنعت، تولید و بخش خانگی تصمیم‌گیری شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه پدافند غیرعامل گفت: همه دستگاه‌های اجرایی استان را مکلف کرده‌ایم که برای شرایط اضطراری و کمبود انرژی، آمادگی لازم را داشته باشند و به همین منظور نیز در برخی ادارات، هفته‌ای یک روز برق قطع می‌شد تا مشخص شود این دستگاه‌ها در شرایط سخت و کمبود انرژی تا چه اندازه آمادگی دارند.

وی افزود: این اقدام را صرفاً به زمان کمبود برق محدود نکردیم و اعلام کردیم ادارات باید هفته‌ای یک روز این شرایط را تجربه کنند تا میزان آمادگی آنها مشخص شود و گزارش‌هایی که درباره آمادگی دستگاه‌ها ارائه می‌شود، در عمل نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

حبیبی با اشاره به ضرورت توسعه انرژی خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی گفت: همه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده‌ایم که از انرژی خورشیدی استفاده کنند و این ظرفیت می‌تواند در حیاط، سقف، پارکینگ یا ساختمان ادارات ایجاد شود.

وی تصریح کرد: تاکنون حدود ۳۰ دستگاه اجرایی استان استفاده از انرژی خورشیدی را آغاز کرده‌اند و این روند باید با جدیت ادامه پیدا کند.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: در بحث مدیریت مصرف معتقدم ظرفیت بیشتری برای انجام اقدامات وجود دارد و امیدواریم با همراهی و همکاری مردم بتوانیم گام‌های بیشتری برای مدیریت مصرف انرژی برداریم.

الگوی چهاروجهی کرمانشاه برای تولید انرژی

وی در ادامه با تشریح برنامه استان برای توسعه ظرفیت تولید انرژی گفت: یک الگوی چهاروجهی برای تولید انرژی در استان کرمانشاه تعریف کرده‌ایم که این موضوع را در دیدار با وزیر نیرو و مسئولان مرتبط نیز تشریح کرده و مستندات آن را ارائه داده‌ایم.

حبیبی نخستین بخش این الگو را استفاده از انرژی خورشیدی عنوان کرد و افزود: استفاده از انرژی خورشیدی هم در سیاست‌های کلی دولت و هم در برنامه‌های وزارت نیرو مورد تأکید قرار گرفته و استان کرمانشاه نیز این موضوع را به صورت جدی دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به توپوگرافی استان کرمانشاه و شرایط اراضی، تلاش داریم از ظرفیت زمین‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی و اراضی مناسب برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی استفاده کنیم.

استاندار کرمانشاه گفت: شرکت برق منطقه‌ای نیز در این زمینه اقداماتی انجام داده و امیدواریم روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان شتاب بیشتری بگیرد.

وی دومین بخش الگوی چهاروجهی تولید انرژی در کرمانشاه را استفاده از نیروگاه‌های خودتأمین دانست و اظهار کرد: در صنایع بزرگ استان از جمله صنعت سیمان و فولاد، استفاده از برق خودتأمین را دنبال می‌کنیم.

حبیبی افزود: در صنعت فولاد نیز استفاده از حرارت و بخاری که پیش از این وارد اتمسفر می‌شد، در دستور کار قرار گرفته و در حال حاضر حدود ۳۴ مگاوات از این طریق تولید می‌شود.

وی سومین محور را تولید انرژی از پسماند عنوان کرد و گفت: در این حوزه نیز اقدامات خوبی در استان انجام شده و از پسماند و زباله برای تولید انرژی و گاز استفاده می‌شود.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: حدود ۱۵ درصد برق کارخانه سیمان از سوخت حاصل از پسماند تأمین می‌شود و این ظرفیت نیز در استان در حال توسعه است.

وی چهارمین محور این برنامه را تکمیل سیکل ترکیبی نیروگاه‌ها عنوان کرد و گفت: کاری که امروز با حضور وزیر نیرو به بهره‌برداری می‌رسد، در همین چارچوب قرار دارد و از حرارتی که پیش از این از دو نیروگاه سیکل ترکیبی وارد اتمسفر می‌شد، استفاده می‌کنیم.

حبیبی افزود: با استفاده از این ظرفیت، حدود ۳۰۰ مگاوات تولید برق خواهیم داشت و به این ترتیب هر چهار وجه الگوی تولید انرژی را در استان کرمانشاه دنبال می‌کنیم.

وی بهره‌برداری از بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو را به مردم استان کرمانشاه تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد این روند موجب تقویت زیرساخت‌های انرژی و توسعه اقتصادی استان شود.

درخواست‌های استاندار از وزیر نیرو



استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به شرایط مصرف و تولید برق استان گفت: یکی از درخواست‌های ما از وزیر نیرو، توجه ویژه به وضعیت استان در حوزه انرژی است.

وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی برخی مناطق استان، درخواست داریم تعرفه ویژه مناطق گرمسیری برای مناطق مشمول در کرمانشاه همانند سایر مناطق گرمسیری کشور در نظر گرفته شود.

حبیبی همچنین بر ضرورت تقویت روشنایی معابر شهری و روستایی تأکید کرد و گفت: اقدامات خوبی در حوزه روشنایی معابر شهری و روستایی در کرمانشاه و سایر شهرستان‌ها آغاز شده و این اقدامات آثار مثبتی نیز به دنبال داشته است.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش نیروی انتظامی، پس از اجرای طرح‌های روشنایی، میزان برخی جرایم و آسیب‌های مرتبط کاهش یافته و سطح امنیت در مناطق مختلف افزایش پیدا کرده است.

استاندار کرمانشاه از وزیر نیرو خواست از تداوم و توسعه این طرح حمایت کند و افزود: امیدواریم با حمایت وزارت نیرو بتوانیم اقدامات انجام شده در حوزه روشنایی معابر را تکمیل و توسعه دهیم.

حبیبی در پایان بر ضرورت تداوم توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو تأکید کرد و گفت: امیدواریم توسعه این نیروگاه و فازهای بعدی آن توسط مجموعه «فرا» تداوم پیدا کند و ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین انتظار داریم از نیروهای متخصص، جوان و متعهد بومی منطقه در این مجموعه استفاده شود که یقیناً این موضوع هم به نفع مردم منطقه و هم به نفع مجموعه نیروگاه خواهد بود.