مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از حضور تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان سنقر خبر داد و اظهار کرد: این تیم روز شنبه بیست و هفتم شهریورماه در مسجدالنبی(ص) جنب پایانه مسافربری سنقر مستقر خواهد شد.

وی افزود: این برنامه با هدف فراهم کردن امکان اهدای خون برای شهروندان سنقری و مشارکت مردم در تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران برگزار می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: تیم سیار اهدای خون از ساعت ۸ تا ۱۲ در محل تعیین‌شده مستقر خواهد بود و شهروندان می‌توانند با مراجعه به این پایگاه در امر اهدای خون مشارکت کنند.

میرزاده با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در اهدای خون اظهار کرد: تأمین خون سالم برای بیماران نیازمند، نیازمند تداوم مشارکت اهداکنندگان است و هر واحد خون اهدایی می‌تواند در روند درمان بیماران مورد استفاده قرار گیرد.

وی از شهروندان نیک‌اندیش سنقر دعوت کرد با حضور در این برنامه، در تأمین خون سالم برای بیماران نیازمند سهیم شوند و فرهنگ اهدای خون را بیش از پیش در جامعه گسترش دهند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: حضور تیم‌های سیار اهدای خون در شهرستان‌ها فرصتی برای دسترسی آسان‌تر مردم به مراکز خون‌گیری و افزایش مشارکت شهروندان در این امر انسان‌دوستانه است.