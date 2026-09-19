به گزارش خبرگزاری مهر، شعبه هشتم مجتمع قضایی امام خمینی (ره) شورای حل اختلاف شهرستان خرم‌آباد در اقدامی خیرخواهانه و با تلاش برای حل اختلافات میان طرفین، پنج پرونده قضایی را به صلح و سازش ختم کرد.

پرونده‌های مختومه در این شعبه شامل موضوعات توهین، رفع تصرف عدوانی، تخلیه، طلاق توافقی و تهدید بود که با میانجی‌گری و مدیریت کارکنان شعبه، زمینه توافق میان طرفین فراهم و پرونده‌ها مختومه شدند.

تلاش برای گسترش فرهنگ صلح و سازش

شورای حل اختلاف شهرستان خرم‌آباد با تأکید بر اینکه این سازش‌ها در مسیر رضای الهی و با هدف ارتقای آرامش اجتماعی صورت گرفته است، بر اهمیت گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، تلاش برای حل اختلافات از طریق سازش، علاوه بر کمک به کاهش منازعات، می‌تواند در حفظ روابط اجتماعی و خانوادگی و جلوگیری از تداوم اختلافات نقش داشته باشد.

کاهش بار پرونده‌های قضایی با ترویج سازش

شورای حل اختلاف شهرستان خرم‌آباد تصریح کرد: گسترش فرهنگ صلح و سازش، یکی از ارکان مهم اجرای عدالت اجتماعی است و با جلوگیری از تکرار منازعات، می‌تواند به حفظ انسجام خانواده‌ها و روابط اجتماعی کمک کند.

این اقدام همچنین می‌تواند در کاهش بار پرونده‌های قضایی و افزایش رضایتمندی مراجعان از خدمات عدالت‌محور مؤثر باشد.