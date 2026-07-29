به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند غروب چهارشنبه در جلسه بررسی برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان‌های استان در محل سازمان برنامه و بودجه سمنان اظهار کرد: برای هر شهرستان سند پروژه‌های اولویت‌دار تدوین شده و طرح‌های دارای پیشرفت بالای ۶۰ درصد و پروژه‌های حساس در این اسناد ثبت شدند تا روند اجرا و تأمین اعتبار آن‌ها به‌صورت مستمر رصد شود.

وی با بیان اینکه بودجه سال جدید باید بر اساس نیازهای واقعی و میزان پیشرفت پروژه‌ها تخصیص یابد، افزود: فرمانداری‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی کامل، وضعیت تأمین اعتبار، روند اجرا و موانع هر پروژه را به‌صورت شفاف پیگیری کنند.

استاندار سمنان با اشاره به محدودیت منابع مالی، بر لزوم انضباط بودجه‌ای و جلوگیری از پراکندگی اعتبارات تأکید کرد و ادامه داد: منابع موجود باید به سمت تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار هدایت شود و تعریف طرح‌های جدید بدون هماهنگی با نظام برنامه‌ریزی استان، روند اجرای پروژه‌ها را با تأخیر مواجه می‌کند.

کولیوند از برگزاری جلسات مشترک میان استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و فرمانداری‌ها برای بررسی وضعیت پروژه‌های شهرستان‌ها خبر داد و یادآور شد: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند گزارش دقیق پیشرفت فیزیکی، وضعیت تأمین اعتبار و موانع اجرایی طرح‌ها را ارائه کنند تا مسئولیت پیگیری هر پروژه به‌طور مشخص تعیین شود.

وی همچنین از تشکیل تیم راهبری برای پیگیری پروژه‌های مهم اقتصادی و عمرانی استان خبر داد و تصریح کرد: این تیم با بررسی کارشناسی مشکلات و ارائه راهکارهای اجرایی، روند اجرای طرح‌های منتخب را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد.

استاندار سمنان با تأکید بر نظارت مستمر بر اجرای پروژه‌های شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: تحقق توسعه متوازن در استان مستلزم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت هدفمند منابع و تمرکز بر تکمیل طرح‌های اولویت‌دار است.