به گزارش خبرنگار مهر ، آیتالله غلامعلی صفاییبوشهری عصر شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی مدرسه علمیه امام خمینی(ره) بوشهر، با تأکید بر ضرورت تقویت علمی، اخلاقی و بصیرتی طلاب گفت: حوزههای علمیه شیعه در آینده با مسئولیتهای گستردهتری در عرصه جهانی مواجه خواهند بود و طلاب باید از هماکنون با نگاه جهانی، خود را برای ایفای این نقش آماده کنند.
وی با قدردانی از تلاش مدیران، اساتید، کادر اجرایی و طلاب حوزههای علمیه استان، اظهار داشت: کسب رتبه پنجم در میان مدارس علمیه کشور، دستاورد ارزشمندی است و نشان میدهد مدیریت، برنامهریزی و تلاش مجموعه حوزه علمیه استان در مسیر صحیحی قرار دارد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر افزود: اگر برنامههایی که از سالها قبل در حوزه آغاز شده بود با وقفههایی همچون شیوع کرونا و شرایط جنگی مواجه نمیشد، این مدرسه میتوانست در جمع مدارس برتر کشور قرار گیرد؛ بنابراین باید با استمرار تلاشها، زمینه قرار گرفتن مدرسه در جمع مدارس برتر ایران فراهم شود.
آیتالله صفاییبوشهری با اشاره به روند رشد حوزه علمیه استان گفت: این مدرسه در ابتدای فعالیت با تعداد محدودی استاد آغاز به کار کرد، اما امروز از دهها استاد، استادیار و مشاور برخوردار است و انجمنهای علمی متعددی در حوزه فعال هستند که در عرصههایی همچون ادبیات، تاریخ، تفسیر و اخلاق به فعالیت علمی میپردازند و در آینده نیز انجمنهای فقه و اصول میتوانند منشأ تولید آثار علمی ارزشمند باشند.
وی با بیان اینکه استان بوشهر سابقه درخشانی در حوزه علم و مرجعیت شیعه دارد، ادامه داد: بزرگان و عالمان برجستهای در این منطقه زیستهاند و آثار علمی ارزشمندی از خود به یادگار گذاشتهاند؛ امروز نیز با حضور طلاب و اساتید جوان، زمینه احیای آن جایگاه علمی فراهم شده است.
علم و ایمان؛ دو عامل اصلی رفعت انسان
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به آیه «یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ» گفت: خداوند برای اهل ایمان و علم رفعت و درجاتی قرار داده است و این درجات به گونهای است که حقیقت و عظمت آن برای انسان قابل توصیف نیست.
وی افزود: ایمان، التزام قلبی به دین خدا و رهبران دینی و تلاش برای کسب علم، دو مسیر اساسی در رسیدن انسان به درجات الهی هستند و خداوند به انسانهای مؤمن و تلاشگر در مسیر علم، رفعتی عطا میکند که با معیارهای دنیوی قابل سنجش نیست.
آیتالله صفاییبوشهری با اشاره به ماندگاری شخصیتهای الهی در تاریخ بشریت اظهار داشت: در طول تاریخ، انسانهای بسیاری زندگی کردهاند، اما کسانی ماندگار شدهاند که در مسیر دین، هدایت جامعه، نجات انسانها و تمدنسازی نقشآفرین بودهاند؛ همانگونه که نام پیامبران و پیروان آنان با بزرگی و خیر ماندگار شده و نام مخالفان حق و دین با ننگ در تاریخ باقی مانده است.
وی خطاب به طلاب گفت: حضور شما در حوزه علمیه، توفیقی الهی است و باید بدانید که در میان جمعیت گسترده جوانان، خداوند شما را برای قرار گرفتن در مسیر هدایت جامعه برگزیده است. طلبه باید این نعمت را بشناسد، آن را شکر کند و بداند که مأموریتی بزرگ بر عهده دارد.
شکر نعمت طلبگی با علم، تهذیب و مجاهدت محقق میشود
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر شکر نعمت طلبگی را دارای ابعاد زبانی، قلبی و عملی دانست و گفت: شکر زبانی آن است که انسان بداند توفیق طلبگی و قرار گرفتن در مسیر علم اهلبیت(ع) از جانب خداوند است و آن را به زبان شکر کند؛ شکر قلبی نیز آن است که انسان این مسیر را نعمت الهی بداند و شکر عملی آن است که در راه علمآموزی و تهذیب نفس مجاهدت کند.
وی ادامه داد: طلبه باید از گناه، تمایلات نادرست و رذائل اخلاقی فاصله بگیرد و فضائل اخلاقی را در وجود خود تثبیت کند و در کنار آن، برای فراگیری علوم حوزوی با جدیت تلاش داشته باشد.
آیتالله صفاییبوشهری بر ضرورت تحصیل دقیق علوم حوزوی تأکید کرد و افزود: ادبیات عرب، فقه، اصول، تفسیر، تاریخ، منطق، کلام و فلسفه باید با روش صحیح و مجاهدت علمی فراگرفته شوند تا طلبه پس از چند سال به شخصیتی قوی در عرصه علمی و اخلاقی و در تراز مکتب اهلبیت(ع) تبدیل شود.
وی تصریح کرد: طلبه باید در کنار دانش، دارای بصیرت سیاسی و اجتماعی باشد و جایگاه خود را در منظومه رهبری جامعه اسلامی تعریف کند.
آینده حوزههای علمیه، آیندهای جهانی است
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به تحولات عرصه بینالملل اظهار داشت: شرایط جهان امروز شرایط ویژهای است و در عرصه جهانی تقابلهای جدی میان جریانهای مختلف وجود دارد. در این شرایط، حوزههای علمیه نمیتوانند صرفاً با نگاه محلی و محدود به وظایف خود بپردازند.
وی افزود: حوزههای علمیه باید جهانی فکر کنند و طلاب باید خود را برای حضور و نقشآفرینی در عرصههای مختلف جهان آماده کنند؛ زیرا آینده حوزههای علمیه شیعه، آیندهای جهانی است.
آیتالله صفاییبوشهری خطاب به طلاب گفت: شما باید به اندازهای در علوم حوزوی قوی شوید که بتوانید در برابر نظریهپردازان مکاتب مختلف با منطق علمی سخن بگویید و پاسخهای مستدل ارائه کنید.
وی بر ضرورت فراگیری زبانهای خارجی تأکید کرد و گفت: طلبهای که میخواهد با جهان ارتباط برقرار کند، باید علاوه بر علوم حوزوی، زبان عربی را به صورت مکالمهای بیاموزد و در کنار آن یک زبان دیگر را نیز فراگیرد تا بتواند با مخاطبان جهانی ارتباط برقرار کند.
روحانیت باید در همه عرصههای جهاد ترکیبی نقشآفرین باشد
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به گستردگی عرصههای تقابل در جهان امروز گفت: تهاجم علیه جمهوری اسلامی تنها نظامی نیست، بلکه تهاجم سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، علمی و فناوری نیز وجود دارد و در برابر این تهاجم ترکیبی، حوزههای علمیه و روحانیت مسئولیت مهمی بر عهده دارند.
وی افزود: تهاجم نظامی با قدرت دفاعی پاسخ داده میشود، اما در عرصه فرهنگی، اعتقادی، سیاسی و اجتماعی، این روحانیت است که باید با تبیین صحیح، جامعه را هدایت و از باورها و مبانی دینی صیانت کند.
آیتالله صفاییبوشهری ادامه داد: حتی در عرصه دفاع نیز روحانیت وظیفه دارد مبانی دینی و الهیات دفاع را برای جامعه تبیین کند و مشروعیت و ضرورت دفاع از سرزمین، ملت و ارزشهای اسلامی را تبیین نماید.
وی تأکید کرد: نقش روحانیت و حوزههای علمیه در شرایط کنونی بسیار مهم است و این مسئولیت در دههها و سالهای آینده نیز گستردهتر خواهد شد.
موفقیت بدون تلاش حاصل نمیشود
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با تأکید بر اینکه موفقیت نیازمند تلاش است، اظهار کرد: انسان به صورت فطری به دنبال موفقیت است، اما موفقیت بدون تلاش حاصل نمیشود و تلاش باید روشمند، هدفمند و مستمر باشد.
وی افزود: طلبه باید بداند در ادبیات، فقه، اصول، فلسفه و دیگر علوم حوزوی به چه سطحی باید برسد و برای رسیدن به آن هدف، روش مشخصی را دنبال کند؛ صرف وقت زیاد بدون برنامه و روش صحیح، انسان را به هدف نمیرساند.
آیتالله صفاییبوشهری با اشاره به سیره برخی علمای بزرگ گفت: بزرگان حوزه حتی در دوران بیماری و تعطیلات نیز از تحصیل دست نمیکشیدند و تلاش میکردند فرصتهای خود را برای علمآموزی به کار بگیرند؛ بنابراین طلبه امروز نیز باید قدر فرصت طلبگی را بداند.
درس اخلاق باید در اولویت برنامه طلبه باشد
وی یکی از مهمترین محورهای تربیت طلبه را تهذیب نفس و درس اخلاق دانست و تصریح کرد: در کنار برنامههای علمی حوزه، جلسه هفتگی اخلاق از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و طلبه نباید آن را یک برنامه فرعی تلقی کند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر گفت: اگر طلبهای به دلیل بیماری یا هر دلیل دیگری نتوانست در درسهای علمی حاضر شود، باید تلاش کند حتی درس اخلاق را از دست ندهد؛ زیرا اخلاق و تهذیب نفس برای آینده طلبه سرنوشتساز است.
وی هشدار داد: اگر طلبهای صرفاً به دنبال علم باشد و نسبت به اخلاق و تهذیب نفس بیتوجه باشد، این وضعیت هم برای خودش و هم برای جامعه اسلامی خطرناک است؛ زیرا علم بدون اخلاق میتواند انسان را گرفتار هواهای نفسانی و انحراف کند.
آیتالله صفاییبوشهری افزود: طلبه باید اهل نماز شب، قرائت قرآن، پاکی، خدمت به دیگران، نظم در مدرسه و مراقبت از رفتار خود باشد و تلاش کند بدیها را از وجود خود پاک و فضائل اخلاقی را در شخصیت خویش تثبیت کند.
وی با اشاره به این مضمون که «اقوام روزگار به اخلاق زندهاند»، خاطرنشان کرد: جامعهای که اخلاق خود را از دست بدهد، در معرض فروپاشی قرار میگیرد و بنابراین علم و اخلاق باید در کنار یکدیگر در شخصیت طلبه شکل بگیرند.
ولایتمداری، هویت روحانیت و حوزه علمیه است
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با تأکید بر جایگاه ولایت در حوزه علمیه گفت: هویت روحانیت و حوزه علمیه، ولایتمداری است و حوزه باید در مسیر ولایت حرکت کند.
وی افزود: نگاه ما در حوزه علمیه استان بوشهر، نگاه امام راحل و مقام معظم رهبری است و مسیر حرکت حوزه بر اساس این منظومه فکری تعریف شده است.
آیتالله صفاییبوشهری اظهار داشت: روحانیت باید در مسیر ولایت حرکت کند و در عرصههای علمی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی، جایگاه رهبری جامعه اسلامی را مورد توجه قرار دهد.
وی با تأکید بر اینکه حوزه علمیه استان بوشهر این مسیر را با جدیت دنبال میکند، گفت: ما در حوزه علمیه استان، مسیر امام راحل و مقام معظم رهبری را مبنای حرکت خود قرار دادهایم و در این مسیر با تمام توان خدمت خواهیم کرد.
ضرورت تقویت استادیاری و مشاوره علمی و اخلاقی
آیتالله صفاییبوشهری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت نظام استادیاری و مشاوره در مدارس علمیه تأکید کرد و گفت: باید در کنار مشاوره علمی، مشاور اخلاقی نیز برای طلاب وجود داشته باشد و نظام استادیاری به گونهای طراحی شود که زمینه تربیت استادان آینده حوزه را فراهم کند.
وی همچنین بر اهمیت حفظ قرآن در مدارس علمیه تأکید کرد و افزود: حفظ قرآن نیازمند عجله نیست و طلبه میتواند با برنامهای مستمر، روزانه حتی یک آیه را حفظ و تثبیت کند؛ مهم استمرار و مداومت در این مسیر است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر تصریح کرد: هر چیزی که موجب ارتقای علمی و اخلاقی طلبه میشود باید مورد توجه قرار گیرد؛ از حفظ قرآن گرفته تا تقویت ادبیات عرب و دیگر علوم حوزوی.
وی در پایان برای طلاب و اساتید حوزه علمیه استان بوشهر آرزوی موفقیت کرد و بر استمرار تلاش برای ارتقای علمی، اخلاقی و تربیتی مدارس علمیه استان تأکید کرد.
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