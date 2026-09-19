به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در دیدار با مدیرعامل یکی از بانک‌ها، ضمن قدردانی از پرداخت تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر برای اجرای طرح‌های اقتصادی و کارآفرینی، خواستار پرداخت تسهیلات باقیمانده به مجریان این طرح‌ها شد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی استان بوشهر در اقتصاد ملی، بر ضرورت افزایش مشارکت نظام بانکی در تأمین مالی طرح‌های بزرگ عمرانی و پروژه‌های مهم اقتصادی استان تأکید کرد.

استاندار بوشهر همچنین با اشاره به تسهیلات موضوع ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، خواستار اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های فاضلاب شهرهای استان، به‌ویژه مرکز استان شد.

زارع با تأکید بر اهمیت تکمیل بزرگراه بوشهر ـ شیراز در قطعه دالکی ـ کنارتخته، افزود: تأمین ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل تسهیلات ماده ۵۶ برای تکمیل این مسیر ضروری است.