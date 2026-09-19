قیمت «گندم» متناسب با هزینه واقعی کشاورزان تعیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی شامگاه شنبه در نشست بررسی مسائل کشاورزی و تعاونیهای منطقه با حضور معاون فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی کشور در محل دانشگاه گرمسار تاکید کرد: موضوعات مرتبط با تولید، قیمتگذاری محصولات کشاورزی و مشکلات تعاونیها پیگیری و چالش های موجود رفع می شود.
وی در این نشست با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان ادامه داد: در تعیین قیمت گندم باید شرایط تورمی، هزینههای واقعی تولید و درآمد کشاورزان مورد توجه قرار گیرد.
عضو خانه ملت با اشاره به ظرفیت تعاونیهای منطقه یاد آور شد: تعاونیها باید در کنار تولیدکننده و مصرفکننده قرار گیرند و با حذف واسطه های غیرضروری، زمینه پرداخت بهای مناسبتر به کشاورزان و عرضه کالا با قیمت منطقیتر به مردم را فراهم کنند.
عربی تاکید داشت: همچنین رفع مشکلات تعاونیها در زمینه سرمایه ثابت، سرمایه در گردش، تسهیلات و تضامین می بایست در اولویت واقع شود.
وی خاطر نشان کرد: بخشی از این مسائل در استانداری سمنان و از طریق معاونت اقتصادی پیگیری خواهد شد و موضوعات ملی نیز از مسیر وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی و مجلس شورای اسلامی دنبال میشود.
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