خبرگزاری مهر، گروه استانها: دست ما با قلم سازگارتر است تا با تفنگ؛ اما آنجا که شیطان و اولیای او با تفنگ بر جهان و جهانیان حاکمیت یافتهاند، ما را چارهای دیگر نیست مگر آنکه تفنگ برداریم.
این بخشی از سخنان شهید سیدمرتضی آوینی است؛ جملهای که شاید بهتر از هر تعبیری، قصه مردانی را روایت میکند که روزی پشت میکروفون، دوربین و قلم ایستادند و وقتی روایت به میدان نبرد رسید، فاصلهای میان رسانه و سنگر ندیدند.
روایتگران صدای حماسه
در سالهای دفاع مقدس، خبرنگاران و فعالان رسانهای تنها ثبتکننده رویدادها نبودند؛ بسیاری از آنان خود بخشی از حماسه شدند. روایت کردند، تصویر گرفتند، خبر رساندند و در بزنگاههایی که میدان روایت با میدان نبرد گره خورد، خود نیز در صف رزمندگان قرار گرفتند.
این روایت در خراسان جنوبی نیز با نام شهدای رسانه استان گره خورده است؛ مردانی که نامشان با رسانه، دفاع مقدس و روایتگری پیوند خورده و یادشان همچنان برای نسل امروز یک پیام روشن دارد؛ اینکه رسانه در روزهای سخت تنها ابزار انتقال خبر نیست، بلکه میتواند خود یک سنگر باشد.
شنبهشب، ۲۸ شهریور، میدان اجتماعات شهید رئیسی بیرجند میزبان اجلاسیه شهدای رسانه (شهید محمدرضا فرهادی، شهید ابوالقاسم تیموری نژاد، شهیدمهدی فروزان فر، شهید مهدی فرودی و شهید حسین خدادوست)خراسان جنوبی بود؛ اجلاسیهای که در ادامه ۲۰۰ شب تجمعات برگزار شد و فرصتی برای بازخوانی نقش رسانه و خبرنگاران در روزهای دفاع و مقاومت فراهم کرد.
پیام رئیس صدا و سیما به اجلاسیه
پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، در پیامی به این اجلاسیه با اشاره به نقش رسانه در روایت حماسهها اظهار کرد: «حماسه، تنها در میان سنگرها و با غرشِ موشکها رقم نمیخورد؛ حقیقتِ ایستادگی، امروز در کورانِ جنگِ روایتها و در آیینه رسانه و هنر جان میگیرد.»
وی افزود: «اگر در سالهای دفاع مقدس، مارش پیروزی رادیو به رزمندگان روحیه میبخشید، امروز روایتگری هوشمندانه و صادقانه، آهنگ پیشروی در امپراتوری ذهنهاست.»
جبلی ادامه داد: «حماسه بدون رسانه، در غبار فراموشی پنهان میشود؛ همانگونه که گرز رستم بیخامه فردوسی، در تاریخ گم میشد.»
رئیس سازمان صدا و سیما همچنین گفت: «روایت دفاع مقدس، آنگاه جان میگیرد که قلم و دوربین، دوشادوش تفنگ و پهپاد، به مأموریت جهاد تبیین عازم شوند.»
وقتی تصاویر از قاب تاریخ بیرون آمدند
یکی از بخشهای متفاوت این اجلاسیه، استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی برای بازسازی و روایت تصاویر شهدای رسانه بود؛ تصاویری که سالها در قاب عکسها و خاطرات باقی مانده بودند و این بار با بهرهگیری از فناوری، رنگ و حال و هوایی تازه پیدا کردند.
این تصاویر برای لحظاتی فاصله میان نسل امروز و مردانی را که در یکی از مهمترین میدانهای تاریخ معاصر ایستادند، کوتاه کرد؛ گویی چهرههایی از دل تاریخ دوباره مقابل چشم حاضران قرار گرفتند تا یادآوری کنند رسانه فقط ثبتکننده تاریخ نیست، گاهی خودش بخشی از تاریخ است.
روایتگری معاون امور استانهای صدا و سیما نیز از دیگر بخشهای این اجلاسیه بود؛ روایتی که بر نقش رسانه در زنده نگه داشتن حماسهها و انتقال آن به نسلهای آینده تأکید داشت.
امروز شاید میدان نبرد تغییر کرده باشد، ابزارها تازه شده باشند و دوربینها و میکروفونها شکل دیگری پیدا کرده باشند، اما یک اصل همچنان پابرجاست؛ حماسهای که روایت نشود، ممکن است در غبار زمان پنهان بماند.
شهدای رسانه خراسان جنوبی روزی قلم را کنار تفنگ نشاندند و برای دفاع از آرمان و سرزمین خود قدم به میدان گذاشتند. حالا روایت آنان در صدای رادیو، قاب دوربین، جوهر قلم و ذهن نسلی ادامه دارد که شاید جنگ را ندیده باشد، اما باید بداند چه کسانی ایستادند تا امروز امکان روایت کردن باقی بماند.
از پشت میکروفون تا خط مقدم، فاصلهای نبود؛ وقتی قلم، همسنگر تفنگ شد.
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