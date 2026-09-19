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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۲

بیش از ۴۰ درصد آزادراه زنجان - تبریز نیازمند بهسازی است

بیش از ۴۰ درصد آزادراه زنجان - تبریز نیازمند بهسازی است

زنجان- وزیر راه و شهرسازی از آغاز عملیات بهسازی و نوسازی آزادراه زنجان - تبریز پس از ۱۵ سال خبر داد و گفت: بیش از ۴۰ درصد این مسیر نیازمند بهسازی عمیق و اساسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق روز شنبه در جریان بازدید از آزادراه زنجان - تبریز با اشاره به اهمیت آن در شبکه حمل‌ونقل کشور، افزود: این آزادراه یکی از مسیرهای مهم و حیاتی کشور است که در امتداد محور تهران تا مرز بازرگان قرار دارد و از نظر تردد مسافر و جابه‌جایی کالا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت نامناسب بخش‌هایی از این مسیر گفت: آزادراه زنجان - تبریز از زمان افتتاح و تحویل به مردم، به مدت ۱۵ سال بهسازی نشده بود و در این مدت گلایه‌های بسیاری از سوی استفاده‌کنندگان این مسیر، نه‌تنها در استان‌های زنجان و آذربایجان شرقی بلکه در سراسر کشور مطرح شده است.

صادق ادامه داد: عملیات بهسازی و نوسازی این آزادراه از اردیبهشت امسال آغاز شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۴۰ درصد مسیر آسیب جدی دیده است؛ به همین دلیل، اجرای عملیات بهسازی عمیق و اساسی در این محور ضرورت داشت.

وی با بیان این‌که عملیات اجرایی در قطعات مختلف آزادراه در حال انجام است، گفت: امیدواریم بخش عمده‌ای از مشکلات موجود تا پایان عملیات برطرف شود.

وزیر راه و شهرسازی هدف از اجرای این طرح را ارتقای کیفیت مسیر و افزایش رضایتمندی مردم عنوان کرد و گفت: امیدواریم با تکمیل عملیات بهسازی، شرایط تردد در این محور بهبود یافته و رضایت استفاده‌کنندگان از مسیر افزایش پیدا کند.

کد مطلب 6952085

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    نظرات

    • علی IR ۰۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
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      سلام علیکم خدا قوت لطفا مشکلات عظیمیه قزوین راهم پیگیری بفرمایید باتشکر
    • IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      0 0
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      جناب وزیر مگه آسفالت بزرگراه به این زودی خراب میشه مشکل نظارت بر اجرای پروژه ها هستش
    • سارای IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      0 0
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      باسلام .روستای فیله ورین بخش غربی استان قزوین به شهر خرمدره استان زنجان خیلی نزدیک میباشد و اهالی از امکانات پزشکی وبیمارستانی خرمدره وهمینطور فروش محصولات استفاده میکنند اما جاده شان تا خرمدره به اندازه چند کیلومتر یا کمتر خاکی است .این جاده جزو استان قزوین میباشد.ممنون اگر مسولین قزوین اقدام کنند

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