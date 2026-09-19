بیش از ۴۰ درصد آزادراه زنجان - تبریز نیازمند بهسازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق روز شنبه در جریان بازدید از آزادراه زنجان - تبریز با اشاره به اهمیت آن در شبکه حملونقل کشور، افزود: این آزادراه یکی از مسیرهای مهم و حیاتی کشور است که در امتداد محور تهران تا مرز بازرگان قرار دارد و از نظر تردد مسافر و جابهجایی کالا از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت نامناسب بخشهایی از این مسیر گفت: آزادراه زنجان - تبریز از زمان افتتاح و تحویل به مردم، به مدت ۱۵ سال بهسازی نشده بود و در این مدت گلایههای بسیاری از سوی استفادهکنندگان این مسیر، نهتنها در استانهای زنجان و آذربایجان شرقی بلکه در سراسر کشور مطرح شده است.
صادق ادامه داد: عملیات بهسازی و نوسازی این آزادراه از اردیبهشت امسال آغاز شده و بررسیها نشان میدهد بیش از ۴۰ درصد مسیر آسیب جدی دیده است؛ به همین دلیل، اجرای عملیات بهسازی عمیق و اساسی در این محور ضرورت داشت.
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی در قطعات مختلف آزادراه در حال انجام است، گفت: امیدواریم بخش عمدهای از مشکلات موجود تا پایان عملیات برطرف شود.
وزیر راه و شهرسازی هدف از اجرای این طرح را ارتقای کیفیت مسیر و افزایش رضایتمندی مردم عنوان کرد و گفت: امیدواریم با تکمیل عملیات بهسازی، شرایط تردد در این محور بهبود یافته و رضایت استفادهکنندگان از مسیر افزایش پیدا کند.
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