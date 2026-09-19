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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۵

روایت مهر از میدان داری مردم ارومیه در دویست و سومین اجتماع شبانه

روایت مهر از میدان داری مردم ارومیه در دویست و سومین اجتماع شبانه

ارومیه - مردم ولایی ارومیه در دویست و سومین شب از اجتماع شبانه در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6952087

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