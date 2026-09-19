https://mehrnews.com/x3d6wm ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۵ کد مطلب 6952087 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۵ روایت مهر از میدان داری مردم ارومیه در دویست و سومین اجتماع شبانه ارومیه - مردم ولایی ارومیه در دویست و سومین شب از اجتماع شبانه در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 22 MB کد مطلب 6952087 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۳ شب مقاومت؛ تالشیها همچنان ایستاده اند حماسه حضور چابهاریها در شب دویست و سوم ۲۰۳ شب ایستادگی و پایداری در خیابانهای زاهدان گرگان در دویستوسومین شب؛ ایستادگی همچنان ادامه دارد برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب ارومیه
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