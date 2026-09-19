https://mehrnews.com/x3d6wp ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۶ کد مطلب 6952089 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۶ مردم سلماس در دویست و سومین شب مقاومت ملی پرچمداری کردند ارومیه - دویست و سومین اجتماع شبانه مردم سلماس شنبه شب در حمایت از نیروهای مسلح و وطن برگزار شد. دریافت 21 MB کد مطلب 6952089 کپی شد مطالب مرتبط روایت مهر از دویست و سومین حضور مردم آستانه در تجمعات اجتماع حماسی مردم خورموج در شب ۲۰۳ نبض حضور مردم شیروان در شب دویست و سوم گرگان در دویستوسومین شب؛ ایستادگی همچنان ادامه دارد دویستوسومین شب در بندرترکمن؛ شعله حضور خاموش نشد برچسبها شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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