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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۶

مردم سلماس در دویست و سومین شب مقاومت ملی پرچمداری کردند

مردم سلماس در دویست و سومین شب مقاومت ملی پرچمداری کردند

ارومیه - دویست و سومین اجتماع شبانه مردم سلماس شنبه شب در حمایت از نیروهای مسلح و وطن برگزار شد.

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کد مطلب 6952089

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