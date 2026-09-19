توسعه فرهنگ قرآنی باید به سبک زندگی در جامعه تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه حقیقی روز شنبه در نخستین جلسه اجرای تفاهمنامه توسعه قرآنی «زندگی با آیهها»، اظهار داشت: توسعه فرهنگ قرآنی و نفوذ هرچه بیشتر آیات الهامبخش قرآن کریم در خانوادهها و تبدیل شدن این آموزهها به مسلمات فکری، از اهداف مهم این تفاهمنامه است.
وی با بیان اینکه قرآن کریم از بدو تولد تا پایان حیات دنیوی انسانها بهعنوان راهنما و مرجع سعادت دنیوی و اخروی محسوب میشود، بر ضرورت گفتمانسازی محلهمحور و اطلاعرسانی گسترده برای مشارکت حداکثری اقشار مختلف جامعه در این طرح تأکید کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان، مشارکت کارکنان و خانوادههای دستگاههای اجرایی، شهرداریها و دهیاریها و همچنین سازمانهای مردمنهاد را در اجرای برنامههای قرآنی ضروری دانست و گفت: باید از ظرفیتهای موجود برای توسعه فعالیتهای قرآنی در جامعه استفاده شود.
حقیقی با اشاره به ضرورت توجه به جنگ نرم و نقش رسانهها در شکلدهی افکار عمومی، اظهار داشت: در شرایطی که دشمنان با استفاده از ابزارهای مختلف تلاش میکنند جوانان و نوجوانان را تحت تأثیر قرار دهند، توسعه فرهنگ قرآنی میتواند زمینهساز تقویت معنویت، آرامش و همدلی در جامعه باشد.
وی افزود: همه ما موظف هستیم مقابل هجمه همهجانبه دشمنان در عرصه جنگ نرم، با تأسی از آیات حیاتبخش قرآن کریم، فضای جامعه را به سمت آرامش و معنویت بیشتر سوق دهیم.
معاون استاندار زنجان با اشاره به اهمیت مفاهیم قرآنی در سبک زندگی، خاطرنشان کرد: برای ارتقای حقوق بشر اسلامی و واقعی باید به آیات نورانی قرآن کریم تأسی کنیم؛ چراکه قرآن کریم میتواند مبنای مناسبی برای شکلگیری سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای الهی باشد.
در این جلسه، پس از بحث و تبادل نظر، برنامهریزی برای آموزش مفاهیم و معارف قرآن کریم به کارکنان دستگاههای اجرایی و خانوادههای آنان، کارکنان شهرداریها و دهیاریها، دانشآموزان و دانشجویان و همچنین اجرای فعالیتهای قرآنی محلهمحور در مناطق محروم و کمبرخوردار به تصویب حاضران رسید.
همچنین مقرر شد برای اجرای برنامههای قرآنی از ظرفیت دستگاههای اجرایی، بسیج، سازمانهای مردمنهاد، آموزش و پرورش، دانشگاهها، دستگاههای فرهنگی و اجتماعی و سایر مجموعههای مرتبط استفاده شود.
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