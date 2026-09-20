حمیدی: ۵ متخلف شکار در گشت شبانه محیط زیست دهگلان دستگیر شدند

جمیل حمیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در جریان گشت و پایش شبانه زیستگاهها، موفق به شناسایی پنج متخلف شکار شدند.
وی افزود: این افراد پیش از انجام اقدام غیرمجاز و شکار، توسط نیروهای محیط زیست شناسایی و دستگیر شدند و تجهیزات همراه آنان نیز توقیف شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دهگلان بیان کرد: در این عملیات، اسلحه، چراغهای مورد استفاده برای شکار و دیگر تجهیزات مرتبط با تخلف از متهمان کشف و ضبط شد.
حمیدی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، متخلفان برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به دادگستری شهرستان دهگلان معرفی شدند.
وی با اشاره به تداوم برنامههای نظارتی محیط زیست در مناطق و زیستگاههای شهرستان، گفت: گشتهای یگان حفاظت بهصورت مستمر و در ساعات مختلف شبانهروز برای مقابله با شکار غیرمجاز انجام میشود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دهگلان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به محیط زیست اطلاع دهند.
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