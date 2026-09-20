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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

وضعیت بازار تجهیزات پزشکی پایدار است

وضعیت بازار تجهیزات پزشکی پایدار است

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، با اشاره به شرایط جنگی و سخت کشور، مدعی شد وضعیت بازار تجهیزات پزشکی پایدار است.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی(ایران مد ۲۰۲۶)، روز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ در سالن مدافعان سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، در این نشست گفت: سه تشکل بخش خصوصی در حوزه تجهیزات پزشکی، حامی برگزاری نمایشگاه ایران مد ۲۰۲۶ هستند.

وی افزود: فضای استاندارد شهرآفتاب، مهم ترین ویژگی برای برگزاری نمایشگاه ایران مد در این محیط است.

قاسمی گفت: برگزاری کنگره ها و سمینارها، نشست‌های تخصصی، دوره‌های آموزشی و...، در نمایشگاه امسال نیز برپا خواهد شد.

وی ادامه داد: میزبانی از هیئت های تجاری، بخش دیگری از نمایشگاه ایران مد ۲۰۲۶ خواهد بود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، در ادامه افزود: واقعیت ها باید گفته شود ولی نباید سیاه نمایی کنیم؛ بلکه باید مشکلات را به گوش دولتمردان رساند.

قاسمی در واکنش به قیمت تجهیزات پزشکی در بازار کشور، گفت: تولید کننده باید سرپا بماند و قیمت‌گذاری دستوری، کارساز نیست.

عبدالله مستعلی پور، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: تولید تجهیزات پزشکی در کشور نسبت به سه سال قبل، خیلی تغییر کرده است.

وی افزود: آنچه در حوزه تجهیزات پزشکی کشور وجود دارد، در نمایشگاه ایران مد دیده خواهد شد.

مستعلی پور گفت: در نمایشگاه ایران مد، شاهد کالاهای با کیفیت هستیم و این طور نیست که هر کالایی بتواند در این نمایشگاه عرضه‌ شود.

وی افزود: ایران مد محل رقابت تجاری است و این پتانسیل را داریم که با غول‌های تجهیزات پزشکی، رقابت کنیم.

مستعلی پور گفت: در ایران مد، پتانسیل صادرات کالاهای تولید داخل نمایان خواهد شد و این رویداد می تواند اطلس تجهیزات پزشکی باشد.

وی افزود: زمان جنگ تعدادی از شرکت‌های تجهیزات پزشکی آسیب دیدند که خوشبختانه با تلاش و همت خودشان به چرخه تولید بازگشتند.

مستعلی پور ادامه داد: تمامی ۱۲ شرکت‌ تجهیزات پزشکی آسیب دیده در جنگ، به چرخه تولید بازگشته‌اند.

احد شهبندی، فعال صنعت تجهیزات پزشکی، با اشاره به وجود ۷۰ همت مطالبات صنعت، گفت: عمق مطالبات به ۵۴۰ روز رسیده است.

وی افزود: مطالبه‌گری با تعطیل کردن صنعت، تفاوت دارد و حضور فعالان صنعت تجهیزات پزشکی در نمایشگاه ایران مد، به معنی رضایتمندی از وضعیت موجود نیست.

علی علیزاده، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: در حوزه نگهداشت تجهیزات و ملزومات پزشکی، یک ردیف بودجه در وزارت بهداشت تعریف کرده‌ایم که به زودی عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: در حال پایش دستگاه‌های پزشکی سرمایه ای در بیمارستان های وزارت بهداشت هستیم تا بتوانیم وضعیت موجود را مدیریت کنیم.

علیزاده گفت: همچنین به دنبال شناسایی دستگاه‌های پزشکی فاقد کارکرد در بیمارستان ها هستیم تا بتوانیم برای خریدهای آتی، تصمیم بگیریم و اقدام کنیم.

وی افزود: در بازار تجهیزات پزشکی، سهم تولید داخل و واردات، به خاطر گستردگی؛ متفاوت از بازار دارویی کشور است.

علیزاده ادامه داد: در حوزه تجهیزات وضعیت بسیار پایدار است و نمی توان با بازار دارویی کشور، مقایسه کرد. زیرا، شرایط حوزه تجهیزات با دارو، کاملا متفاوت است.

وی درباره وضعیت تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: وضعیت بازار تجهیزات پزشکی پایدار است، مشکلاتی هست اما با توجه به شرایط و ظرفیت بزرگ تجهیزات پزشکی، پتانسیل تاب آوری ارزشمند بوده و توانستیم این دوره سخت را مدیریت کنیم.

نمایشگاه ایران مد ۲۰۲۶، در روزهای ۲۱ لغایت ۲۴ مهر ۱۴۰۵، در محل نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6952185
حبیب احسنی پور

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