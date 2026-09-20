وضعیت بازار تجهیزات پزشکی پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی(ایران مد ۲۰۲۶)، روز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ در سالن مدافعان سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، در این نشست گفت: سه تشکل بخش خصوصی در حوزه تجهیزات پزشکی، حامی برگزاری نمایشگاه ایران مد ۲۰۲۶ هستند.

وی افزود: فضای استاندارد شهرآفتاب، مهم ترین ویژگی برای برگزاری نمایشگاه ایران مد در این محیط است.

قاسمی گفت: برگزاری کنگره ها و سمینارها، نشست‌های تخصصی، دوره‌های آموزشی و...، در نمایشگاه امسال نیز برپا خواهد شد.

وی ادامه داد: میزبانی از هیئت های تجاری، بخش دیگری از نمایشگاه ایران مد ۲۰۲۶ خواهد بود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، در ادامه افزود: واقعیت ها باید گفته شود ولی نباید سیاه نمایی کنیم؛ بلکه باید مشکلات را به گوش دولتمردان رساند.

قاسمی در واکنش به قیمت تجهیزات پزشکی در بازار کشور، گفت: تولید کننده باید سرپا بماند و قیمت‌گذاری دستوری، کارساز نیست.

عبدالله مستعلی پور، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: تولید تجهیزات پزشکی در کشور نسبت به سه سال قبل، خیلی تغییر کرده است.

وی افزود: آنچه در حوزه تجهیزات پزشکی کشور وجود دارد، در نمایشگاه ایران مد دیده خواهد شد.

مستعلی پور گفت: در نمایشگاه ایران مد، شاهد کالاهای با کیفیت هستیم و این طور نیست که هر کالایی بتواند در این نمایشگاه عرضه‌ شود.

وی افزود: ایران مد محل رقابت تجاری است و این پتانسیل را داریم که با غول‌های تجهیزات پزشکی، رقابت کنیم.

مستعلی پور گفت: در ایران مد، پتانسیل صادرات کالاهای تولید داخل نمایان خواهد شد و این رویداد می تواند اطلس تجهیزات پزشکی باشد.

وی افزود: زمان جنگ تعدادی از شرکت‌های تجهیزات پزشکی آسیب دیدند که خوشبختانه با تلاش و همت خودشان به چرخه تولید بازگشتند.

مستعلی پور ادامه داد: تمامی ۱۲ شرکت‌ تجهیزات پزشکی آسیب دیده در جنگ، به چرخه تولید بازگشته‌اند.

احد شهبندی، فعال صنعت تجهیزات پزشکی، با اشاره به وجود ۷۰ همت مطالبات صنعت، گفت: عمق مطالبات به ۵۴۰ روز رسیده است.

وی افزود: مطالبه‌گری با تعطیل کردن صنعت، تفاوت دارد و حضور فعالان صنعت تجهیزات پزشکی در نمایشگاه ایران مد، به معنی رضایتمندی از وضعیت موجود نیست.

علی علیزاده، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: در حوزه نگهداشت تجهیزات و ملزومات پزشکی، یک ردیف بودجه در وزارت بهداشت تعریف کرده‌ایم که به زودی عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: در حال پایش دستگاه‌های پزشکی سرمایه ای در بیمارستان های وزارت بهداشت هستیم تا بتوانیم وضعیت موجود را مدیریت کنیم.

علیزاده گفت: همچنین به دنبال شناسایی دستگاه‌های پزشکی فاقد کارکرد در بیمارستان ها هستیم تا بتوانیم برای خریدهای آتی، تصمیم بگیریم و اقدام کنیم.

وی افزود: در بازار تجهیزات پزشکی، سهم تولید داخل و واردات، به خاطر گستردگی؛ متفاوت از بازار دارویی کشور است.

علیزاده ادامه داد: در حوزه تجهیزات وضعیت بسیار پایدار است و نمی توان با بازار دارویی کشور، مقایسه کرد. زیرا، شرایط حوزه تجهیزات با دارو، کاملا متفاوت است.

وی درباره وضعیت تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: وضعیت بازار تجهیزات پزشکی پایدار است، مشکلاتی هست اما با توجه به شرایط و ظرفیت بزرگ تجهیزات پزشکی، پتانسیل تاب آوری ارزشمند بوده و توانستیم این دوره سخت را مدیریت کنیم.

نمایشگاه ایران مد ۲۰۲۶، در روزهای ۲۱ لغایت ۲۴ مهر ۱۴۰۵، در محل نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب برگزار خواهد شد.