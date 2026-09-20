ثبت سفارش ۱.۸ میلیارد دلار اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده، در کارگروه تأمین ارز و پیگیری سیاست‌ها، با اشاره به اهمیت افزایش سرعت در جذب و تخصیص منابع ارزی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت منابعی مانند روبل، یوان و سایر منابع ارزی می‌تواند به تسهیل فرآیند تأمین و پایداری زنجیره تأمین کمک کند.

وی با اشاره به نتایج جلسات برگزارشده در حوزه تأمین ارز افزود: در حال حاضر ثبت سفارش‌ها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به حدود یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. تحقق این میزان ثبت سفارش در شرایطی که کشور با محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های مختلف مواجه بوده، حاصل همکاری و پیگیری مجموعه‌های مرتبط است.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با اشاره به موضوع ترخیص کالا با حداقل اسناد ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از کالاها از طریق این فرآیند از گمرک ترخیص و وارد بازار شده‌اند، اما بخشی از این کالاها به دلایل مختلف همچنان امکان فروش پیدا نکرده‌اند.

علیزاده یکی از دغدغه‌های شرکت‌ها را اطمینان از وضعیت تأمین ارز عنوان کرد و گفت: واردکننده ممکن است این نگرانی را داشته باشد که پس از ورود کالا، تغییر ناگهانی در سیاست‌های ارزی رخ دهد؛ بنابراین استمرار فرآیند ترخیص با حداقل اسناد می‌تواند به کاهش این نگرانی و تسریع ورود کالا به بازار کمک کند.

وی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در جلسات گذشته افزود: بر تداوم این روند تأکید شده است تا کالا سریع‌تر وارد بازار شود و در صورت فروش کالا، فرآیند پرداخت ارزش و تأمین ارز نیز بلافاصله انجام شود.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اظهار کرد: بخش عمده منابع ارزی در فرآیند جاری به سمت استفاده از حداقل اسناد هدایت شده و هدف اصلی این فرآیند، تسهیل ورود کالا و جلوگیری از ایجاد وقفه در زنجیره تأمین است.

وی همچنین بر ضرورت اصلاح فرآیندهای ارتباطی میان شرکت‌ها و کارشناسان سازمان غذا و دارو تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری طراحی شود که دسترسی شرکت‌ها به کارشناسان و امکان پیگیری درخواست‌ها تسهیل شود و مراجعه حضوری به سازمان تا حد امکان کاهش یابد.

علیزاده ادامه داد: میز خدمت، سامانه‌های الکترونیکی و فرآیندهای تیکتینگ می‌توانند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند تا شرکت‌ها بتوانند بدون مراجعه مکرر، وضعیت درخواست‌های خود را پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: در کنار اصلاح فرآیندهای داخلی، باید ارتباط میان ارباب‌رجوع و کارشناسان نیز به شکلی ساماندهی شود که شرکت‌ها بدانند برای هر موضوع از چه مسیر و در چه زمانی می‌توانند درخواست خود را پیگیری کنند.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با اشاره به بررسی فرآیندهای مرتبط با تمدید IRC گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد تمدیدهای مکرر IRC بخشی از مراجعات شرکت‌ها را افزایش داده است؛ بنابراین اصلاح این فرآیند می‌تواند به کاهش مراجعات و افزایش بهره‌وری مجموعه منجر شود.

علیزاده در پایان تأکید کرد: هدف از مجموعه اقدامات انجام‌شده، افزایش چابکی فرآیندهای تأمین، تسهیل ورود کالا و در نهایت حفظ پایداری زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی است.