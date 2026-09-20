۳۰ عنوان برنامه ویژه هفته دفاع مقدس در ادارات بوشهر تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور حماسه ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس و نماد ایستادگی، ایمان و فرهنگ ایثار و شهادت است.
وی افزود: دفاع مقدس جلوهای ماندگار از مقاومت ملتی است که با تکیه بر ایمان، اراده و روحیه ایثار در برابر دشمن ایستاد و حماسههایی را رقم زد که بخش مهمی از هویت تاریخی کشور را شکل داده است.
مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان استان بوشهر بیان کرد: عزت و اقتدار امروز کشور مرهون فداکاری شهدا و ایثارگرانی است که در دوران دفاع مقدس و دیگر عرصههای مقابله با دشمن، جان خود را برای دفاع از ملت و کشور فدا کردند.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای هفته دفاع مقدس اظهار کرد: بیش از ۳۰ عنوان برنامه متنوع در سطح پایگاههای بسیج ادارات استان تدارک دیده شده که با محوریت گرامیداشت یاد شهدا، تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت روحیه خدمتگزاری اجرا میشود.
برگزاری یادواره شهدا و برنامههای جهادی
رضایی گفت: برگزاری یادوارههای شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان در ادارات، اجرای برنامههای فرعی یادواره شهدای کارمند استان بوشهر و توجه ویژه به یاد سرداران و بیش از ۲ هزار شهید استان از جمله برنامههای این ایام است.
وی ادامه داد: برگزاری اردوهای جهادی و میزهای خدمت جهادی با نام شهدای بسیج ادارات هر دستگاه نیز در دستور کار قرار دارد تا فرهنگ خدمترسانی و محرومیتزدایی در کنار گرامیداشت دفاع مقدس مورد توجه قرار گیرد.
مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان استان بوشهر از برگزاری نشستهای تبیینی و بصیرتی خبر داد و افزود: این نشستها با محوریت جهاد تبیین، بررسی ابعاد دفاع مقدس هشت ساله و تحولات و درگیریهای اخیر و تبیین نقش کارمندان بسیجی در عرصههای مختلف برگزار خواهد شد.
وی حضور کارکنان در گلزار شهدا و غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهیدان را از دیگر برنامههای پیشبینیشده عنوان کرد.
فضاسازی ادارات و تولید محتوای دفاع مقدس
رضایی بیان کرد: فضاسازی محیطی ادارات، نصب تمثال شهدا، برپایی نمایشگاههای عکس، برگزاری محافل زیارت عاشورا و ایجاد ایستگاههای صلواتی در ورودی ادارات از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس است.
وی سرکشی از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران را نیز از برنامههای مهم این ایام دانست و اظهار کرد: دیدار با خانواده شهدا فرصتی برای تجلیل از مقام ایثار و زنده نگه داشتن یاد و خاطره کسانی است که برای دفاع از کشور و ارزشهای انقلاب اسلامی جانفشانی کردند.
مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان استان بوشهر افزود: تولید محتوای مرتبط با دفاع مقدس و تحولات روز توسط پایگاههای بسیج ادارات و انتشار آن در شبکههای اجتماعی نیز دنبال میشود.
رضایی همچنین از برگزاری اردوهای راهیان پیشرفت ویژه کارکنان خبر داد و گفت: جلسات معرفتی طرح صالحین، تقدیر از ایثارگران، مدیران و کارمندان بسیجی فعال و برگزاری رزمایش گردانهای بیتالمقدس ادارات نیز در برنامههای این هفته قرار دارد.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: با توجه به فضای درگیری و تحولات جاری، برنامههای دیگری نیز در سطح ادارات استان در دستور کار قرار گرفته است که متناسب با شرایط و اقتضائات موجود، جزئیات آن در آینده اعلام خواهد شد.
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