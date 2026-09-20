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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

طرح تشدید نظارت بر فعالیت مشاوران املاک در استان ایلام

طرح تشدید نظارت بر فعالیت مشاوران املاک در استان ایلام

ایلام - معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان ایلام از طرح تشدید نظارت بر فعالیت مشاوران املاک در استان ایلام خبر داد.

مهدی کاکاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مشاوران املاک موظف هستند صرفاً حق کمیسیون قانونی و مصوب معامله را از خریدار و فروشنده دریافت کنند و هرگونه مطالبه وجه اضافی با عناوینی همچون شیرینی، هدیه یا انعام، تخلف محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات صنفی از سوی مشاوران املاک اظهار کرد: دریافت هرگونه وجه مازاد بر حق کمیسیون قانونی تحت هر عنوانی ممنوع است و با واحدهای متخلف مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده یا مواجهه با دریافت مبالغ غیرقانونی می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند تا موارد اعلامی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

کاکاخانی ادامه داد: در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی با واحد صنفی متخلف انجام خواهد شد و این برخورد می‌تواند از پلمب واحد صنفی آغاز و حسب مقررات تا لغو پروانه کسب ادامه یابد.

وی تأکید کرد: تمامی مشاوران املاک موظف به رعایت تعرفه‌های قانونی و مصوب بوده و مسئولیت هرگونه تخلف در این زمینه بر عهده واحد صنفی و مشاور متخلف خواهد بود.

کد مطلب 6952301

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